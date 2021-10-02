Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması: Milletimize en güzel 100'üncü yıl hediyesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis’in yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, yeni Anayasa çalışmalarından muhalefetin gündeme taşıdığı ‘Kürt sorunu’ tartışmalarına, küresel ısınmadan fahiş fiyatlara kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından çarpıcı satır başları: “Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni Anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için TBMM’de grubu bulunan partilerin yeni Anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Biz, seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi başlattık, hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis’indir.

PENGUENLERİN SORUNU DEĞİL

Dünyanın kendi etraflarında döndüğünü, diğer herkesin kendilerine hizmet etmekle mükellef olduğunu sananlar, yaşanan her siyasi ve sosyal çalkantıyla, tabiattaki her değişimle, işin öyle olmadığını görmeye başlıyorlar. Afrika’daki kıtlığın, sadece orada yaşayanların değil tüm insanlığın ortak sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacak. Kutuplardaki buzulların erimesinin sadece oradaki penguenlerin değil insanlık başta olmak üzere tüm canlıların sorunu olduğu yakında daha iyi anlaşılacak. Velhasıl, hiç kimsenin mutlak bir güvenlik ve refah fanusu içinde yaşamadığı, herkesin nimeti ve külfetiyle bu büyük dünyanın bir parçası olduğu gerçeği daha iyi anlaşılacak.

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PARÇALANARAK GÜÇLENEMEYİZ

Hiçbirimiz için başka Türkiye, vatan, devlet, gelecek yok. Aklımızdan asla çıkarmamalıyız ki; bölünerek büyüyemeyiz, parçalanarak güçlenemeyiz. Husumeti körükleyerek, kardeşliği kökleştiremeyiz. Bunu başaramayan toplumların ve ülkelerin başlarına gelenleri ibretle takip ediyoruz. Türkiye’yi bugüne kadar böyle bir duruma düşüremediler inşallah bundan sonra da düşüremeyecekler. Ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri de güvenlik stratejilerimizi değiştirmektir. Tehditleri kaynağında bulup yok etme esasına dayanan yeni güvenlik anlayışımız sayesinde, sınırlarımızın dibinde bir veya birkaç terör koridoru oluşturulmasının önüne geçtik. Yıllarca terör örgütleri dahil her kesim tarafından istismar edilen ve adına ‘Kürt sorunu’ denen meseleyi, hak ve özgürlüklerden kalkınmaya kadar tüm boyutlarıyla biz çözdük. Ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırdık.”

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ŞENTOP’DAN SAYGINLIK UYARISI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop açış konuşmasında, sosyal medya mecralarına işaret ederek, Meclis’in saygınlığı konusunda milletvekillerine uyarıda bulundu. Şentop, “Yeni teknolojiler herkesin cam duvarlar arkasında yaşamasına sebep olmuştur. Bizler aynı zamanda bu yüce Meclis’in vakur kurumsal kimliğinin de temsilcileriyiz. Bu münasebetle demokratik rekabetin, insani nezaketin ve milli bütünlüğün sınırları içerisinde hareket etmeye büyük ihtimam göstermek elzemdir” dedi.

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REKABETİ BOZANIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ

ERDOĞAN, ekonomiyle ilgili şu mesajları verdi: “Türkiye’nin son 19 yılda elde ettiği her kazınım gibi, ekonominin de sorumluluğu bize aittir. Ülkemizin IMF’ye olan 23.5 milyar dolarlık borcunu 2013 yılı Mayıs ayında tamamen bitirerek, hiç de hoş hatıralarla anmadığımız bir dönemi kapatmış olduk. Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.

ENFLASYON SORUNUNU GÖZ ARDI ETMİYORUZ

Gelecek dönemdeki yol haritamızı da Orta Vadeli Programımızla belirlemiş durumdayız. Program dönemi boyunca, yıllık ortalama yüzde 5.3 büyümeyi, her sene 1.2 milyon kişiye istihdam sağlamayı, milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bunları söylerken enflasyon sorununu da göz ardı etmiyoruz. Türkiye, gelişmiş ülkelerin aksine enflasyonla ilk defa karşılaşan bir ülke değildir. Gıda tarafında gerek kuraklık, gerekse artan girdi maliyetlerinin etkisini azaltacak tedbirler alıyoruz. Bunlardan biri de, fahiş artışları anında tespit edip müdahaleye imkan sağlayacak erken uyarı sistemidir. Aynı şekilde rekabet politikalarımızı da mercek altına aldık. Rekabeti bozan, piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan ve fiyatları keyfi bir şekilde belirleyen firmaların üzerine kararlılıkla gideceğiz.”

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AÇILIŞ HATIRASI

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından Meclis Genel Kurulu’nda buluşan milletvekilleri bol bol fotoğraf çekti ve çektirdi.

KOLONYA İKRAMI



Kavaslar açılış töreni başlamadan önce tüm sıralara kolonya dağıttı.

YUMRUKLU SELAM

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına kabineden de çok sayıda isim katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Genel Kurul’a geldi. Bakanların birbirleriyle yumruklu tokalaşması dikkat çekti.

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LİDERLER AYAKTA VE ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Meclis’in yeni yasama yılı açılış programına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da katıldı. Akşener’in Genel Kurul’u izlemek üzere locaya girişi sırasında İYİ Partili vekiller ayakta alkışladı. Kılıçdaroğlu’nu da Genel Kurul’a girişi sırasında CHP vekiller ayakta alkışlarla karşıladı.

AÇILIŞTAN NOTLAR...

CHP VE HDP’LİLER AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin yasama yılı açılış törenine katılmak üzere geldiği Genel Kurul’a girişi sırasında CHP ve HDP sıraları ayağa kalkmadı. AK Partililer ayakta ve alkışla karşılarken, MHP ve İYİ Parti grubu da ayağa kalktı.

DEV EKRANLAR KURULDU

Yeni yasama yılında TBMM Genel Kurulu’ndaki göze çarpan değişikliklerden biri dev ekranlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüntüsü de Meclis’e hitabı sırasında ekranlara yansıtıldı.

MESAFE UNUTULDU

Açılış sırasında korona tedbirleri unutuldu. Sosyal mesafe ve temas etmeme kuralları bazı vekiller tarafından hiçe sayıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YEMİN ETTİ

Ağustosta Meclis tatile girdikten sonra görevini Ziya Selçuk’tan devralan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yasama yılının ilk Genel Kurulu’nda yemin etti.