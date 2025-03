Erdoğan’dan yeni A Takımı’yla ilk toplantı: Ayrık dile müsaade etmeyin

Haberin Devamı

AK Parti Genel Merkezi’nde önceki gün yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Teşkilat Başkanlığı, Gençlik ve Kadın Kolları, Ramazan boyunca yapacağı etkinliklere dair bir sunum yaptı. 1.5 saatten fazla süren MYK toplantısında yapılan sunumlarda, Türkiye’nin her bölgesinde, her il-ilçesinde partinin ve teşkilatın vatandaşla bir araya gelmesi konusunda hazırlanan eylem planı sunuldu. Ayrıca, deprem bölgesinde Ramazan ayı boyunca milletvekillerinin dönüşümlü olarak gideceği bir program üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu eylem planının bir an önce uygulanması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, toplantıda kongre sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongre sürecimizi yenilenerek ve tazelenerek tamamladık. Yeni oluşturduğumuz kadrolarımızla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden çok önemli, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ramazan ayının manasına uygun ihya edelim arkadaşlar. 30 gün boyunca teşkilatlarımızla beraber bütün arkadaşlarımız sahada olsun, vatandaşlarımızın arasında olsun. Ramazan ayının iklimine uygun bir ay geçirelim” dedi.

Haberin Devamı

HERKES KATKI SAĞLAMALI

MYK toplantısının en önemli gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci oldu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı olduğunu vurgulayarak, “1 Ekim’de Devlet Bey’in adımlarıyla başlayan süreç, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla belli bir aşamaya geldi. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Türkiye’nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer yok” diye konuştu. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların titiz ve özenli bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette olumsuzluklar, sürece yönelik saldırılar olacaktır buna karşı da dikkatli olmalıyız. Hassas bir dil kullanın, ayrık dil kullananlara da müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesi önemli. 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı” değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç’i Beştepe’de kabul etti. Erdoğan, telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in doğum gününü kutladı.