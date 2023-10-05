Erdoğan’dan yeni A Takımı

Haberin Devamı

AK Parti 7 Ekim’de büyük kongresine hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesi hazırlamaları için görevlendirilen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 250 kişilik taslak bir liste sundu. Erdoğan’ın taslak listeyi 75 kişiye düşürdüğü, listeye son şeklini yarın akşama kadar vereceği belirtildi.

DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

AK Parti ekibinin listeleri ilkesel bir çalışma yaparak hazırladığı bildirildi. Buna göre, parti dengesinin gözetilmesinin yanı sıra taslak MKYK listesinde 3 dönem kuralına takılması nedeniyle yeniden vekil adayı gösterilmeyen isimlerin de yer alması bekleniyor. Meclis’te ilk kez milletvekili olarak görev yapan isimlerin MKYK’da yer almayabileceği ancak 2 ya da 3’üncü dönemi olan milletvekillerin listeye girebileceği de aktarılıyor. Ayrıca MKYK listesinde milletvekili sayısının daha az olacağı, bu vekillerden bazılarının ise doğrudan MYK’da olabileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın MKYK, disiplin ve etik kurullar ile demokrasi hakem heyeti başta olmak üzere genel merkez yönetiminde görev alan toplam 142 isim üzerinde yüzde 65’i bulan bir değişime gidilebileceğinden de söz ediliyor.

Haberin Devamı

119 PARTİ TEMSİLCİSİ

Kongreye 27 ülkeden 49 siyasi partiden 119 siyasi parti temsilcisi 76 büyükelçilik ve toplamda 13 uluslararası kuruluş gelecek. AK Parti, MHP, CHP, BBP, DSP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDAPAR, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Demokrat Parti olmak üzere 10 siyasi partiye davet gönderirken, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Yeşil Sol Parti’yi ise kongreye çağırmadı.

RENKLİ PROGRAM

Ankara Spor Salonu’nda yapılacak kongrenin taslak programı da belirlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sabah kongre alanına gelip otobüs üzerinde mini bir miting yapması planlanıyor. Kongrenin ana sloganları “Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri” ve “Cumhuriyet’in yüz akı, Türkiye’nin yüz akı” olacak. Kongrede bu kez video gösterimi yerine Türkiye’nin demokratikleşme hikâyesi, “Cumhuriyetin yüz akı” sloganına atıfla “Bizler, Sizler, Yüzler ve Sözler” olmak üzere dört ana başlıktan oluşacak bir metin kurgusuyla tiyatral gösterim yapılacak. Bu gösterimde, birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkıda bulunulması için çağrıda bulunulması hedefleniyor. Yaklaşık 12 dakika sürmesi planlanan tiyatral gösteri Erdoğan’ın okuduğu metinle tamamlanacak. Kongrede ayrıca Azerbaycanlı şarkıcı Azerin de konser verecek. Erdoğan’ın yarım saat sürmesi planlanan konuşmasının ardından da Genel Başkan ve ve MKYK seçimi yapılacak. 1572 delegenin oy kullanacağı seçimin ardından Erdoğan yeniden kürsüye çıkarak kısa bir teşekkür konuşması yapacak. Erdoğan kongrenin ardından Genel Merkeze geçip, yeni MKYK’sı ile toplanacak ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirleyecek. Erdoğan daha sonra MYK üyeleriyle de kısa bir toplantı yapacak.