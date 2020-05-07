Erdoğan’dan yazar Zarakolu hakkında suç duyurusu

‘DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPTI’

Şüpheli Ragıp Zarakolu’nun Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek isimli haber sitesinde 5 Mayıs 2020 tarihinde ‘Makûs kaderden kaçış yok’ başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldığının belirtildiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Şüpheli Zarakolu, şikayete konu yazısında idam edilen Türkiye Devleti’nin Başbakanı Adnan Menderes ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kıyaslamıştır. Şüpheli, ideolojik içerikli yazısında Türkiye’nin yakın tarihine gönderme yaparak ‘Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil’ şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça ‘darbe özlemi’ vurgulanmış, ‘darbe seviciliği’ yapılmıştır.

Cumhurbaşkanımız hayatını Türkiye demokrasi ve özgürlük mücadelesine, ülkemizin refah seviyesinin artmasına adamıştır. Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tür ima ve iddiaların ülkemizin geçmişinde yaşanmış olan utanç duyulan olaylarla açıkça tehdit edilmesi hukuka aykırıdır. Erdoğan’a açıkça darbe ve idam tehdidi yapılmıştır. Davaya konu yazı hukuka aykırıdır. Basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı’na karşı alenen işlemiş oldukları fiiller nedeniyle soruşturma açılarak cezalandırılmalarını istiyoruz.”