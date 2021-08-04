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ANKARA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erdoğan’dan yardım teşekkürü

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Erdoğan’dan yardım teşekkürü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’daki hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede desteğini belirten 73 ülke ve 10 uluslararası kuruluşun bayraklarını paylaşarak teşekkür etti.

Erdoğan, mesajında, “Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum. Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KRİZ MERKEZİ’NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda Kriz Merkezi’ni ziyaret ederek devam eden yangınlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan’dan yardım teşekkürü

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