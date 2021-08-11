Erdoğan’dan ‘yangın’ talimatı: Hiç hesapsız yaraları sarın

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki günkü AK Parti MYK toplantısının ana gündemi Manavgat, Marmaris, Köyceğiz ve Milas’taki ormanlar yangınları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de toplantıya katılarak, son durum hakkında bilgi verdi.

HAYVANLARINI VERİN, EVLERİNİ YENİLEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda, “Ufak hesap yapmak yok, bize düşen neyse yerine getireceğiz. Vatandaşların özellikle kaybettiği hayvanlarını hemen verelim, evlerini bir yıl içinde yapalım. Hiçbir para hesabı yapmadan oradaki yaraları saralım” dedi. Erdoğan’ın, muhalefeti de, “Böyle işler olurken önce yarayı sararsın, sonra siyaset yaparsın. Bazı şeyler siyaset üstüdür. Bu acziyettir. Kahramanlarımız yangınları söndürürken, birilerinin siyaset devşirmeye çalışması üzücü” sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.

AĞAÇLANDIRMADA 3 AŞAMALI PLAN

Edinilen bilgiye göre, Bakan Pakdemirli de toplantıda yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması konusunda izlenecek üç aşamalı yol haritasını anlattı. Pakdemirli, “İlk olarak, kendiliğinden yeşerecek yerler var. İkinci olarak, yaş dal yatırıp filizlenen bölgeler var. Son olarak da bu ikisiyle olmayacaksa oralara fidan dikilecek” dedi. Yeniden ağaçlandırılma çalışmalarına kasım ayında başlanacağı belirtilirken, Erdoğan da gecikilmemesi konusundaki talimatını yineledi.

‘O OTEL ÖZAL ZAMANINDA YAPILDI’

Edinilen bilgiye göre Pakdemirli’nin sunumunda, Anayasa’nın 169’uncu maddesine göre, yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılması konusunda anayasal güvence olduğu bir kez daha vurgulandı. Yapılaşmaya izin verilmeyeceği söylenen sunumda, “Bir otel örneği var. Hep o karşımıza çıkıyor. O otel, kendi binasının ruhsatını daha önce almış. Yanan yerlerin sadece 2 hektarını kullanmış. Bu otel de AK Parti zamanında değil, Turgut Özal zamanında ruhsatlandırılmış. Böyle bir şey asla söz konusu değil” bilgisi verildi.

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