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Erdoğan’dan yakın dosta veda

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cenaze#Hakan Füzün
Erdoğan’dan yakın dosta veda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘kardeşim’ diye hitap ettiği Hakan Füzün’ün Manisa’daki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, “Bugüne kadar hayır hasenatlarıyla, özellikle vakfi gayretleriyle Hakan kardeşimiz, hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Hakan sen de hakkını bize helal et” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün’ün (56), Manisa’da düzenlenen cenaze törenine katılıp taziye dileklerini iletti. Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Fatih Füzün’ün amcası Hakan Füzün, 21 Temmuz’da kalp krizi geçirdi. İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında alınan Hakan Füzün, vefat etti. Füzün için dün Akhisar Yeni Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Erdoğan’dan yakın dosta veda

BAKARA SURESİ’Nİ OKUDU

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da caminin hoparlörlerinden Bakara Suresi’nin ilk beş ayetini okuduğu duyuldu. Törende konuşan Erdoğan, “Şu an musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Hakan ile uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek, devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik. Şimdi de tabii buradan, ayrı bir duamız var. Hakan kardeşimizin niyetlerine şahidiz. Bugüne kadar hayır hasenatlarıyla, özellikle vakfi gayretleriyle Hakan kardeşimiz, hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı.

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Erdoğan’dan yakın dosta veda

SON GÖRÜŞMEMİZ...

Kurban Bayramlarında illa, ‘Başkanım bana vekâlet vereceksin, senin için de aile için de kurban keseceğim’. ‘Hakan ben kestim’ derdim. ‘Yok, ben de keseceğim’ derdi. Son Kurban Bayram’ında da aynısını yaptı. Son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili habibine bizleri komşu eylesin.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cenaze#Hakan Füzün

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