Erdoğan'dan video konferans

Tarabya Köşkü’nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ilgili 5 bakanla videokonferans yöntemiyle görüşerek koronavirüste gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oktay ile görüşmesinde fiyat artışı yapan işletmeler için şunları söyledi:



FAHİŞ FİYATA GEÇİT YOK



“Özellikle ürünleri çok değişik kanallarla yurtdışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Tabi turizmde 14 günde geri ödeme konusu, bunların zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halindeler, görüşüyorlar. Doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine kadar takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz.”







BİLİM KURULU’NA UYUN



Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da, evden eğitim çalışması nedeniyle tebriklerini iletti: “Özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız.”



Bakan Selçuk, “Bilim Kurulu’yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz” diyerek okul tatilinin uzatılmasıyla ilgili Erdoğan’ın talimatını sordu. Erdoğan da, “Bilim Kurulu’nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var” talimatını verdi.



KISA SÜREDE ATLATIRSAK



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de görüşen Erdoğan, “Unutmayalım gıda, tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir” dedi.



Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de koronavirüsün turizm sektörüne etkisiyle ilgili görüştü. Erdoğan, “İnşallah biz şöyle şu süreci kısa bir zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılır, hiç merak etme” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmede, “Çin’den sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan bir kit bulduk. Bununla ilgili yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik” bilgisini verdi.



Erdoğan dün bakanlarla videolu görüşmenin yanı sıra AK Parti İstanbul Teşkilatı’na da telekonferans yoluyla seslendi.

MESAİMİZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz” mesajını verdi.

% 80 DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinde de son gelişmeleri sordu. Soylu, görüşmede, “Birinci takip ettiğimiz süreç hareketlenme. Yani milletin mobilizasyonu nasıldı, alınan kararlar ne derecede yansımıştır? Özellikle 15 büyükşehirdeki tüm toplu taşımanın ne oranda düştüğü konusunda bir sonuç aldık. Şu anda yüzde 80 oranında toplu taşıma düşmüş. 1 Mart-23 Mart tarihi arasında. Turizm ile turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor” dedi.