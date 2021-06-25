Erdoğan’dan vekillerle buluşma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un katılımıyla “milletvekilleri ile istişare” toplantılarının ilki dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlendi. 57 milletvekilinin katıldığı basına kapalı toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik özetle şunları söyledi:

“Genel başkanımızın vekillerimize söylediği, öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

YAZIN YOĞUN PROGRAM

Salgın koşullarının getirdiği mesafeler var. Normalleşme döneminde tedbirlere uyarak, teşkilatlarımızın ve vekillerimizin geçmişte yaptığı gibi yaz aylarında vatandaşlarımızla bir araya gelecekleri yoğun bir çalışma söz konusu olacak. Milletvekillerimizin illerine göre değerlendirmeleri, tarım, terörle mücadele; dış politikada Avrupa ve Afrika ile ilişkiler değerlendirildi. Cumhurbaşkanımız tavsiye ve talimatlarının yanı sıra salgınla ilgili Türkiye’nin pozitif ayrışan yöntemlerini paylaştı.

YENİ ANAYASA VURGUSU

Cumhurbaşkanızın yaptığı vurgulardan biri yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılmasıdır. Türkiye’de sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini, AK Parti ve cumhur ittifakının güçlü şekilde sahip çıktığını, gelecek nesillere bir borç olarak yeni anayasa meselesinin hayata geçirilmesi konusunda değerlendirmeleri oldu.

HAFTAYA DEVAM EDECEK

NATO ve Azerbaycan’daki ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Haftaya da Cumhurbaşkanımız vekillerle bir araya gelecek. Belediye başkanlarımızla devam ediyor. Genel Merkezimiz, teşkilatımız ve milletvekillerimizle birlikte Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edecek. MYK’mız var, daha kapsamlı değerlendirme yapacağız.”

KAMERA KAYDI ALINDI

Erdoğan’ın toplantının kamerayla kayıt altına alındığını belirterek, “Not alırken kaçırdığım şeyler olabilir. Eksik bir şey kalmasın diye kamera kaydından toplantıyı tekrar izleyeceğim” dediği de öğrenildi. Toplantıda bazı vekillerin, partinin eski söylemler yerine yeni söylemler dile getirmesi gerekliliğine, Doğu ve Güneydoğu vekillerinin ise bölge çalışmalarının yoğunlaştırılmasına dikkat çektiği ifade edildi.

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