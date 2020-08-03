Erdoğan'dan uzaktan psikoloji talimatı

CUMHURBAŞKANI’nın devreye girdiğini İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu. Uzmanlar görüşmede, tepkilere neden olan açıköğretim psikoloji lisans eğitiminin doğuracağı tüm sorunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı. Uzmanlar, toplum sağlığını bire bir ilgilendiren psikoloji eğitiminde uygulamalı eğitimin şart olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konunun aciliyetine dikkat çekerek, tüm tarafların katılımıyla ortak bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

FORMÜL ARANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu konuyu derinlemesine inceleyecek. YÖK, ÖSYM ve ilgili taraflarla görüşmeler yapacak olan Kurul, psikoloji eğitiminin örgün eğitimdeki genel durumunu, açıköğretim sisteminde olup olmayacağına yönelik tüm detayları toplayarak rapor hazırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu bilgiler ışığında YÖK’le birlikte atılacak yeni adımları değerlendirecek. ANKARA