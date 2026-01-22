Erdoğan’dan uyarılar: Provokasyona başvurmak intihardır

Haberin Devamı

KALICI BİÇİMDE ÇÖZÜLMELİ

“Son haftalardaki başarılı operasyonlarından dolayı Suriye Hükümeti’ni, Suriye Ordusu’nu ve kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Ateşkes antlaşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye’nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması, daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir. Terör örgütünün sıkıştığı bölgelerde varlığını devam ettirebilmesi zaten mümkün değildir.

NETİCE ALAMAZLAR

Bu aşamadan sonra provokasyonlara başvurmanın intihar anlamına geleceği çok çok açıktır. Terör örgütünün zorla silah altına aldığı çocuk yaştaki militanlarıyla, baskı ve şiddet uygulayarak sahaya sürdüğü sivil insanlarla, Nusaybin-Kamışlı sınırında yaptığı gibi şanlı bayrağımıza alçakça saldırmak suretiyle burada bir netice alma imkânı kalmamıştır. Dün varılan anlaşmaya riayet ederek silahları bırakmak ve meseleyi suhuletle çözmek yegâne çıkış yoludur.

BAYRAĞIMIZA UZANAN O KİRLİ ELLER

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Milli Savunma ve Adalet bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır. Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır. Suriye sahasında yaşanan tüm bu gelişmeleri çok yakından takip ettik ve ediyoruz. Türkiye’ye yönelik mevcut risklerin bertaraf edilmesi, yeni tehditlerin engellenmesi, Suriye’de barışın ve istikrarın süratle sağlanması için hassas bir süreç yürütüyoruz.

SURİYE’DEKİ KÜRTLER KARDEŞLERİMİZDİR

Suriye’deki Kürtler bizim özbeöz kardeşlerimizdir. Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin önceki zalim rejim altında ne tür baskılara maruz kaldığını kardeşleri olarak en iyi biz biliyoruz. Varlıkları tanınmıyordu, vatandaş kabul edilmiyorlardı. Kendilerine kimlik dahi verilmiyordu. Anadilleriyle konuşmalarına, kültür ve geleneklerini yaşatmalarına müsaade edilmiyordu. Bu kardeşiniz, başbakanken 2008 yılından itibaren yaptığım tüm görüşmelerde bu adaletsizlikleri dile getirdim. Eski rejimle ipler kopmadan önce gerçekleştirilen tüm görüşmelerden Suriyeli Kürt kardeşlerimizin hakları bizim gündemimizin hep ilk sırasında olmaya devam etti.

HAKLARINI TESLİM ETMİŞTİR

Yeni Suriye Hükümeti devrimden sonra ülkedeki diğer tüm dini ve etnik gruplar gibi Suriyeli Kürtlere de kucak açmış, samimi bir entegrasyon için çok yapıcı davranmıştır. Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmed Şara, yayımladığı kararnamelerle Suriye’deki Kürtlerin var olma haklarını, dil ve kültürlerini yaşatma haklarını, Suriye yönetimine katılma haklarını teslim etmiştir. 16 Ocak’ta açıklanan deklarasyon, Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin Suriye devletine eşit ve adil katılımını esas alan tarihi nitelikte bir irade beyanıdır. Bütün bu olumlu adımlara, yaklaşımlara rağmen terör örgütü, Kürtlerin refahı ve huzuru yerine maalesef kanı, çatışmayı, ölmeyi ve öldürmeyi tercih etmiştir.

KIŞKIRTMA ÇABALARI

Suriye’deki operasyonlar bahane edilerek, tamamen yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir propagandayla tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye’deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan çağrıların, yapılan tahriklerin gerçek niyeti görerek suhuletle, sağduyuyla, basiretle, ferasetle davranmaları gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada, ister orada olsun, benim Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz, Kürtlerin tek temsilcisiymiş gibi konuşamaz. Kürt kardeşlerimiz bu tahriklere gelmesinler. Sağduyuyu asla elden bırakmasınlar. Suriye’deki son gelişmelerle istikbal, Türkler, Türkmenler, Kürtler, Araplar ve diğer tüm kardeşlerimiz için kardan daha aydınlık bir istikbal olacaktır.

ESAS OLAN BİRLEŞMEDİR

Hiç kimse endişeye kapılmasın, hiçbir kardeşim karamsar olmasın, tereddüt içinde olmasın. Türkiye Cumhuriyeti buradayken, bu devlet hamdolsun dimdik ayaktayken, kimsenin başka hami aramasına, başka dostlar, ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz. Esas olan bölünme değil, birleşmedir. Esas olan küçük devletçiklere ayrışma değil, birleşerek güç birliği yapmaktır. Türkler, Kürtler, Araplar tarihte olduğu gibi birleşerek sorunlarını birlikte çözeceklerdir.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

TRUMP’LA VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok. Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmayız. Ama ülkemizin çıkarlarına halel gelmesine de izin vermeyiz. İlk günden beri her türlü riski gözeterek Milli İstihbarat Teşkilatımızla, Dışişleri Bakanlığımızla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, ilgili tüm kurumlarımızla teyakkuz ve hassasiyet içinde gelişmeleri anbean izliyoruz. Amerikan Başkanı Sayın Trump’la bu meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesini gerçekleştirdik. DEAŞ’la ortak mücadele dahil Suriye’nin güvenliğine katkı yapacak birçok kritik konuyu kendisiyle istişare ettik.

NEFRET İKLİMİNE DİKKAT

“Kardeşlerin arasına sızmış olan, kardeşliği tahrip eden terörü, kardeşliğin dilini bozan terör dilini aramızdan çekip çıkaracağız. İçeriden ve dışarıdan körüklenen hiçbir fitne girişimine prim vermeden, hiçbir tahrike kapılmadan soğukkanlılığımızı daima muhafaza edeceğiz. Türkiye bu anlamda çok önemli mesafe katetti, hamdolsun kardeşliğimizi daha da pekiştiriyoruz.

KRİTİK GÜNLER

Tüm Suriye halkıyla birlikte, Suriye Kürtlerinin de bir an önce huzura kavuşmasını temenni ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu hassas günlerde, herkesi, özellikle de siyasetçileri ve basın mensuplarını sorumlu davranmaya davet ediyorum. Sosyal medyada körüklenen nefret iklimine karşı herkes dikkat etmelidir. Gerek küresel gerekse bölgesel gelişmeler bağlamında çok kritik günler yaşıyoruz. En küçük bir hatanın, dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğuracağı adeta bir sırattan geçiyoruz. Kürt vatandaşlarım başta olmak üzere, milletimin her bir ferdinden, ayrıca sınırlarımızın ötesindeki tüm Kürt kardeşlerimden bu hassasiyeti anlamalarını özellikle istirham ediyorum.”

EN ZOR GÜNLERİNDE KUCAK AÇTIK

“En zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Ensar bilinciyle Suriyeli muhacirlere kol kanat gerdik. Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlamasının ardından Kürt kardeşlerimiz bu sefer de terör örgütünün baskısına maruz kaldılar. Suriye’deki Kürt çocukları, Kürt gençleri terör örgütünün hevesi uğruna çatışmalara sürüldüler, ellerine silah tutuşturulup ölüme gönderildiler ve canlarını yitirdiler. Kürt halkına, inançlarına uymayan örf, adet; geleneklerine uymayan bir yaşam tarzı dayatıldı. DEAŞ’lı caniler, Suriye muhalefetinin yanı sıra Kürt kardeşlerimizi de hedef aldı, onları da katletti.”

CHP JET SOSYETESİ

“CHP jet sosyetesinin ne millet ne devlet ne de emeklilerimizle ilgili bir derdinin olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu gerçeği bizim gibi milletimiz de biliyor. Yönettikleri belediyelerdeki emekçilere düzenli aylık ödemeyenlerin, işçiye maaş yerine harçlık verenlerin, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların, yolsuzluk, iş bilmezlik ve israf sebebiyle belediyeleri iflasa sürükleyenlerin şov peşinde koştuklarını benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor. Aynı şekilde milletimiz bizim samimiyetimizi, bizim hüsnüniyetimizi, bizim kendisi için elimizden geleni yaptığımızı da gayet iyi biliyor.”

EMEKLİ AYLIĞI 480 DOLAR

“Malum en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkartan kanun teklifimizin Genel Kurul görüşmeleri başladı. Sizlerin de yakın takibiyle inşallah teklifimizin bir an evvel yasalaşacağına inanıyorum. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen ay 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak. Bu rakam göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 66 liraydı. Dolar bazında söyleyecek olursak yalnızca 40 dolara tekabül ediyordu. Yeni düzenleme sonrasında en düşük emekli aylığı 480 dolara çıkmış olacak.

SIKINTILARIN FARKINDAYIZ

Bunları söylerken elbette tüm sorunları çözdük, tüm talepleri karşıladık iddiasında değiliz. Kiralar ve hayat pahalılığı başta olmak üzere emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların hepsinin farkındayız. Nitekim bugünlerde kuraları çekilen 500 bin sosyal konut hamlesi gibi projelerimizle konut arzını artırarak bu sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz.”

Barış Kurulu’nda Fidan olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin “Gazze Barış Kurulu’na katılacak mısınız?” sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Türkiye’yi temsil edeceği yanıtını verdi.