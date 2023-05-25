Erdoğan’dan uyarı: En büyük rakibimiz rehavettir

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KEÇİÖREN’DE MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİYİZ

“Malum bu kardeşiniz Keçiören’de misafir değil. Yıllarca Subayevleri’nde oturdum, sizlerle komşu oldum. Sizlerle tam 12 yıl boyunca iç içe, yan yana yaşadım. Gün oldu beraber acıyı paylaştık, gün oldu beraber zorluklara göğüs geldik, gün oldu başarılarımızı zaferlerimizi beraber kutladık. Hamdolsun 12 sene acısıyla tatlısıyla güzel günler geçirdik. Daha sonra Keçiören’le, Keçiörenli komşularımızla bağlarımızı hiç koparmadık.

PARLAMENTO ÇOĞUNLUĞU GÜVENİN GÖSTERGESİ

Siz 53’ü aşan oy oranıyla Meclis’te de Cumhur İttifakı diyen KEÇİÖREN olarak, Bay bay Kemal’in bütün hesabını alt üst ettiniz. Parlamentoda çoğunluğu 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı’na vermesi hem güvenin göstergesi hem de irade beyanıdır. Bu çok önemli. Yani şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturduk. Yani yasama organı olarak Cumhur İttifakı’nda biz varız. Milletimiz güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını falan ayaklarının altına aldı.





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YASAMA İLE YÜRÜTME UYUM İÇİNDE OLMALI

Buradan, 14 Mayıs’ta istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis’te oluşan bu tabloyu daha da güçlendirerek 28 Mayıs’a taşımamız gerekiyor. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda cumhurbaşkanlığında da sergilememiz lazım. Yasama ile yürütmenin uyum içinde çalışması, hizmetlerde bir aksaklık yaşanmaması için çok önemli. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti.

PAZAR GÜNÜ OY VERME DIŞINDA PLAN YAPMAYIN

Önümüzde sayılı günler var, 4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Rehavete kapılmak yok, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Unutmayın 28 Mayıs’ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, boş vermektir, ‘zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız’ duygusuna kendimizi kaptırmaktır. Bunun için zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.





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DİKTATÖR İKİNCİ TURA KALIR MI

Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlar vardı, korku siyaseti vardı. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Diktatör 2. tura kalır mı? Diktatör işini 1. turda bitirir, hem de yüzde 90’larla bitirir. Dünyada bunun örnekleri çok. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz.

CHP’Lİ VATANDAŞLARIMIZ

Daha sandıkların 10’da biri dahi açılmadan basın mensuplarını toplayıp CHP Genel Başkanı’nı cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bal gibi bildikleri halde öndeyiz, kazanıyoruz diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler. Her seçim öncesinde CHP’li seçmene istemedikleri adayın, tıpış tıpış oy vereceksiniz denilerek dayatılmasını içimize sindiremiyoruz.

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NE ZAMAN MİLLİYETÇİ OLDUN

Gazi’nin hürmetine hâlâ CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın da bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Bu vatandaşlarımızın mevcut CHP yönetiminin bölücüler ve FETÖ’cülerle yaptığı pazarlıklara da itiraz ettiklerini biliyorum. Kandil’deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu’na oy istemesi en çok samimi CHP’lileri rencide ediyor. 14 Mayıs’ta milletten sandıkta tokadı yiyene kadar Kandil’den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı’na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Bay bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun?”





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KOLTUK PAYLAŞIMI YAPIYORLAR

Erdoğan muhalefeti eleştirirken şöyle konuştu: “Hale bak koltuk paylaşımı yapıyor. Bu koltuk paylaşımı toplamı 1 puan eden bu malum partiler, hesap uzmanı ya Bay bay Kemal, ondan yaklaşık 40 tane milletvekilini aldılar 1 puanla. Bu ne iştir? Bu nasıl da bir hesap uzmanıymış? Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda 323 Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki oylarıyla, milletvekilleriyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye’sini kuracağız. ‘Türkiye Yüzyılı’ diyoruz ya işte biz sizlerle beraber kuracağız.”



KİMSEYİ AYIRMADIK KİMSEYE KARIŞMADIK

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28 Mayıs’ın diğer hususlar yanında ülkemizde muhalefette de bir değişime ben vesile olacağına inanıyorum. 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıldır milletimizin huzurundayım” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Bu dönemde biz kimseyi ayırmadık, ayrıştırmadık. Kimseyi karıştırmadık ve kimseye de karışmadık. Yasakları kaldırdık, baskılara son verdik, hukuksuzluklara dur dedik. Hiç kimsenin mezhebiyle, meşrebiyle, kökeniyle, kılık kıyafetiyle asla ilgilenmedik. Herkesi kucaklamanın, toplumun tüm kesimlerinin özgürlük alanını genişletmenin gayretinde olduk. İnsanımızın karşına da hep eser ve hizmetlerimizle çıktık. 28 Mayıs’tan sonra yapacaklarımızı da tek tek seçim beyannamemizde detaylandırdık. Ekonomiden enflasyonla mücadeleye, eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden turizme kadar her konuda atacağımız ilave adımları projelerimizi, hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık.