Erdoğan’dan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına: Yatırım yapın her desteğe hazırız

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BAĞIMSIZLAŞMA MÜCADELESİ VERDİK

“(Üretim, istihdam ve ihracatı güçlendirmeye yönelik yeni bir ekonomi modelini hayata geçirdiniz. Yeni modelin artıları yakın vadede ortaya çıkar mı? Bu süreçte dar gelirlileri rahatlatacak yeni adımlar olacak mı?) İktidara geldiğimiz ilk günden itibaren, belki de tarihimizde ilk kez kendi ihtiyaçlarımıza, önceliklerimize ve gerçeklerimize uygun bir ekonomi politikası izledik. Buna da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Yani biz ekonomik olarak da bağımsızlaşma mücadelesi verdik. Bu adımları attıkça, içeriden dışarıdan vesayetçilerin dirençleriyle, ekonomimize yönelik türlü saldırılarla karşılaştık. Bunların her birini milletimizle birlikte bertaraf ettik. Bizi kendi istedikleri çizgiye çekmek isteyenlerin kur, faiz oyunlarına prim vermedik, vermiyoruz. Büyüme yolculuğumuzda yatırım, üretim, istihdam, ihracat hep önceliğimiz oldu.

HEDEFLERİMİZE YÜRÜMEYE DEVAM

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Felaket tellallarına, mandacı iktisatçılara, ekonomik tetikçilere aldırış etmeden hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz. Bu ülke bizden önceki yıllarda dünya ortalamalarının çok üstünde oranlarla, yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda bırakıldı. Bu bağımlılık demekti. Ekonomik olarak bağımlı bir ülke kendi politikalarını elbette hayata geçiremez. Belirlenmiş çizginin dışına çıkmaya çalıştığınız zaman karşılaşacağınız şey şantajdır. Buna karşı koyacak dirayetiniz yoksa istikrarsızlığa mahkum edilirsiniz.

TEZİM: FAİZ SEBEP ENFLASYON NETİCE

Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. Şunu çok açık net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir ve bir de faiz-enflasyon ilişkisini ben devamlı ‘Faiz sebep, enflasyon neticedir’ diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir.

İŞTE DÜNYANIN GELDİĞİ NOKTA

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Peki öyleyse dünyaya şöyle bir bakalım; şu anda küresel ekonominin egemen olduğu dünyada acaba enflasyon sebep, faiz netice midir; yoksa faiz mi sebep, enflasyon mu neticedir? Şu anda işte Amerika’da, Avrupa’da enflasyonun geldiği nokta ortada. İsrail’e bakalım. İsrail’de faiz nedir, enflasyon nedir, oranlar ne durumdadır? Buna baktığımız zaman bizim tezimizin doğru olduğunu oralarda zaten görüyoruz. Şu anda da ben yine iddiamdayım. Son dönemlerde ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan spekülasyonlar var. Burada en önemlisi, hatırlayın geçmişte Türkiye’de gecelik faizlerin 7 bin 500’lere vardığını gördük. O dönemde iktidarda CHP vardı. CHP’nin olduğu bir dönemin faturasını bu millet ödedi. 18 yaş altı genç kesim, genç kuşak bunları yaşamadı ama biz yaşadık, gördük. Şu anda bu CHP’nin Sözcüsü de o dönemin faillerindendir.”

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KILIÇDAROĞLU’NA: HELALLİK BEKLEMESİN

(CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirileri) Bay Kemal helalleşmeden bahsediyor. Bir sorun bakalım helal nedir, haram nedir? Helalleşmek isteyen kalkıp da helalleşmek istediklerine bu şekilde gayri milli diye hitap eder mi? Gayri milli diye hitap ettiğin kişiye oy verenler, bu ülkede yüzde 52. Yüzde 52 ile Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi mi? Seçildi. Helalleşmek nedir? diye sormak lazım. Helal ve haramı öğrenmesi lazım. Eski arkadaşları bile Bay Kemal’e hakkımı helal etmeyeceğim diyor. Bize oy veren tabanımıza gayri milli dersen biz seninle asla helalleşemeyiz. Bu şekilde saygısızlık yapan, bizden asla helallik beklemesin.

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MUHALEFETE: BOŞ TENEKE ÇALIYORLAR

(Selahattin Demirtaş’ın muhalefet genel başkanlarına miting çağrısı ve CHP ile İYİ Parti’nin miting kararları) Elinden gelen her şey neymiş? Şu anda AK Parti Genel Başkanı olarak ben, MHP Genel Başkanı olarak Sayın Bahçeli, aynı şekilde Büyük Birlik Başkanı olarak Sayın Destici açıklamalarımızı yaptık. Bu işin tarihi Haziran 2023 dedik. Bu değişmeyecek. Bunu bir kere de değil, defaatle söyledik. Kulağı var duymuyor, gözleri var görmüyor! Bunları bu kadar açık söyledik. Sizin gücünüz bu ülkede bir erken seçim kararı almaya yeter mi yetmez mi? Yetmez! Daha neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz. Her şey bu kadar açık ve net ortada. Boşuna uğraşıyorlar. Adeta boş teneke çalıyorlar. Allah nasip ederse Haziran 2023 seçim tarihidir. Türkiye artık ilan edilmiş olan seçim tarihlerine alışacaktır.

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ENERJİDE BIRAKIN GEMİYİ SANDAL YOKTU

(Ekonomik modeli halka aktaracak mısınız?) Elbette aktaracağım. 15’er gün arayla bazı televizyon gruplarında ortak yayınlara bizzat çıkacağım. Bazı arkadaşlarımı ayrıca çıkaracağım. Şu anda biz mesela ihracatta hiçbir dönemde olmayan bir sıçramayı yaptık. Çıkacak Ticaret Bakanım ve bunlarla ilgili nereden nereye geldiğimizi anlatacak. Aynı şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım çıkacak, enerjide neredeydik, nerelere geldik, bunu gösterecek. Düşünün, enerjide bırakın bir gemiyi bir sandal yoktu. Şimdi sismik araştırma gemilerimiz var. Üç tane sondaj gemimiz vardı, şimdi ona bir de dördüncüyü ilave ettik ve sıfır kilometre. Bunları uygun fiyatlarla aldık. Kiralama ile gidiyorduk. Diyelim ki BP ile anlaşıyorduk, BP geliyordu bizde araştırma yapıyordu. Ama tabii uyanıklık bizdeydi; para vermezdik, araştırmayı yap, kazanırsan yarısı senin yarısı benim. Shell’e de aynısını söylerdik.

TAVİZ VERMEM VERMEYECEĞİM

Hatırlayın Bay Kemal grup konuşmalarında ‘Faizi 1’e indirin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz’ dedi. Bir insan akşam sabah bu şekilde bir değişiklik gösteremez. ‘Faizi 1’e indirin, biz de gelip sizi destekleyeceğiz’ diyeceksin, ondan sonra da kalkıp şimdi de faiz indirimine tepki göstereceksin. Tayyip Erdoğan’ın böyle zikzakları yok. Tayyip Erdoğan, zaten en başından beri düşük faizden bahsediyor ve ‘Bu faiz inecek’ diyor. Ben hiçbir zaman faizin yükseltilmesini savunmadım, savunmuyorum ve savunmayacağım. Farklı düşünenler de çıksa Tayyip Erdoğan aynı noktadadır. Asla bu konudan taviz vermem. Çünkü bu benim aynı zamanda değerler silsilesi içindeki yapımdır. Bundan taviz veremem ve vermeyeceğim. Bu şekilde gidişle de biz bu işi başaracağız.

ENFLASYON DÜŞECEK

Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık bütün delilleriyle, her şeyiyle ortada. Çünkü faiz lobileri kuduruyor. Ben ne dedim TÜSİAD’a? ‘Hadi buyurun, para sizde, finans sektörü sizde. Niye yatırım yapmıyorsunuz? Arkadaş sen zengin misin, para sende mi, finans sende mi? Biz sizden bir şey istiyoruz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Ama biz size bunu söyleyince siz tam aksini söylüyorsunuz.’ ‘Faizi düşürelim’, yok... Başta kamu bankaları olmak üzere biz yatırım yapacak olanlara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın, mevcut yatırımlarınızı büyütün ve bununla birlikte de istihdam oluşsun. İşsizliğin en önemli çözümü istihdam, üretim, ihracat. Arkadan da büyüme geliyor. Büyümede de biz şu anda gayet iyi bir konumdayız ve bu böyle gidecek. Bu işi de başaracağız.”

STOKÇULUK DİNİMİZDE YASAKTIR

Son dönemde karaborsacılığın ve stokçuluğun yaygınlaştığına dair çokça şikâyet var. Bu konuda bir ek tedbir olacak mı?) Bu konuyla ilgili başta Ticaret Bakanlığımız gerekli tedbirleri alıyor. Bu tür stokçuluk kesinlikle yasaktır. Örneğin şekerle ilgili yapılan açıklamaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığımız depolarda ne kadar şeker olduğunu göstermek suretiyle bir sıkıntının olmadığını ortaya koydular. Bunun dışında sanayide bakıyorsunuz yedek parçaların vesaire satışı noktasında da ne yazık ki depolama yöntemiyle bunu piyasadan çeken ve üretimi engelleyen ahlaksızlar var, edepsizler var. Arkadaşlara şunu da söyledim; eğer cezai müeyyideleri düşükse, arttırmak suretiyle üzerine gidelim. Stokçuluk dinimizde de yasaktır.

ASGARİ ÜCRET

(1 Aralık’ta asgari ücret komisyonu toplanacak. Asgari ücretle çalışan vatandaşların işten çıkarılma korkusu) Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz.

GÖÇMENLERE DÜŞMANLIK YAPIYORLAR

(İYİ Parti’den Suriyelilere yönelik söylemler) Bizim böyle bir derdimiz yok. Olsa olsa Millet İttifakı’nın böyle bir yaklaşımı olabilir. Bunlarda nedense mültecilere karşı, ülkemize gelen göçmenlere karşı böyle bir düşmanlık var. Biz ise böyle bir düşmanlığı yapamayız. Biz şu anda Suriye’nin kuzeyinde tek katlı briket evler yapıyoruz. Bu evler öyle bir ateşleme meydana getirdi ki, şimdi bazı ülkeler diyorlar ki bize proje sunun, Türkiye’ye gelmiş mültecilerin yurtlarına dönmesini sağlayalım.

METRODA KONTROLLER ARTACAK

(Bir kişinin kontrol olmadan metroya bıçakla girebiliyor olmasından hareketle şiddete karışmış bireyleri HES kodu benzeri bir sistemle kamunun çeşitli alanlarından alıkoymak mümkün olabilir mi?) Bu söylediğiniz İçişleri Bakanlığımızın gündeminde. Her türlü tedbiri alacağız. Yoğun bir şekilde bunların üzerine gideceğiz. Giriş kontrollerini ya da içeride polisiye tedbirleri artırmak noktasında gerekli adımlar atılıyor, atılacak.

BAE İLE YENİ DÖNEM

AİLE HASSASİYETİ İÇİNDE BİR ZİYARET OLDU

(Birleşik Arap Emirlikleri ile yeni bir döneme girildi diyebilir miyiz) Muhammed Bin Zayed’le 2011 yılında bir görüşmemiz olmuştu. Ondan sonra bazı değişik dönemler yaşadık. Ama biz tamamen ipleri koparmadık. En azından istihbarat teşkilatları karşılıklı olarak görüşmelerine devam etti. Bu arada ticari olarak da ilişkilerimiz devam etti. Arzu edilmeyen gelişmeler olmasına rağmen sonunda iş iyi bir noktaya geldi. Önce kardeşini gönderdi. Sonra da Muhammed Bin Zayed kendisi özellikle ziyaret etmeyi arzu ettiğini söyledi ve bu ziyareti de bu şekilde gerçekleştirdik. Hakikaten adeta bir aile hassasiyeti içerisinde bir ziyaret oldu. Yapılan anlaşmalar inanıyorum ki Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir dönemin başlamasına vesile olan bir adım oldu. (İsrail ve Mısır’a büyükelçi atanacak mı) Kararımızı verdiğimiz zaman büyükelçileri de belli bir takvim içinde atama durumunda olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, benzer adımları atacağız.