Erdoğan'dan "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabı için takdim yazısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatih Terimin tepkisi ekrandan duyuldu O hareket sonrası: Ayıp, çok ayıpFatih Terim'in tepkisi ekrandan duyuldu! O hareket sonrası: 'Ayıp, çok ayıp!'#Galatasaray
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
Hikmet Karamandan dikkat çeken hareket İstifa çağrıları sonrası...Hikmet Karaman'dan dikkat çeken hareket! İstifa çağrıları sonrası...#Yukatel Kayserispor
Erdoğandan dünyaya çarpıcı mesajlar: Bundan sonra böyle devam etmeyecekErdoğan'dan dünyaya çarpıcı mesajlar: Bundan sonra böyle devam etmeyecek#G20 Liderler Zirvesi
Ankara ve Washingtondan peş peşe açıklamalarAnkara ve Washington'dan peş peşe açıklamalar#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Erdoğandan G20 Zirvesinden önemli görüşmelerErdoğan'dan G20 Zirvesi'nden önemli görüşmeler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray, Gaziantepi 2 golle devirdiGalatasaray, Gaziantep'i 2 golle devirdi#Galatasaray Maçı
Bakan Koca son durumu açıklarken, 3 milyon kişiye çağrı yaptıBakan Koca son durumu açıklarken, 3 milyon kişiye çağrı yaptı#Koronavirüs
Soylu: HDP de Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de duysunSoylu: HDP de Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de duysun#Süleyman Soylu
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı Korkunç kazada can pazarı yaşandıOtomobiller kafa kafaya çarpıştı! Korkunç kazada can pazarı yaşandı#İzmir
Ünlü oyuncu paylaştı Havada büyük panikÜnlü oyuncu paylaştı! Havada büyük panik#Emre Karayel
Kavruluyoruz... Dünya Meteoroloji Örgütünden korkutan raporKavruluyoruz... Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor#Dünya Meteoroloji Örgütü
Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türkün yaşadığı Fransaya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor Skandal fotoğraf bile etkilemedi... 1 milyon Türk'ün yaşadığı Fransa'ya ırkçı cumhurbaşkanı mı geliyor?#Fransa
Aynı aileden 15 günde art arda dört acı haberAynı aileden 15 günde art arda 'dört' acı haber#Koronavirüs
ABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiasıABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" kitabı için takdim yazısı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi#Takdim Yazısı
Erdoğandan Türkiyenin Yeşil Kalkınma Devrimi kitabı için takdim yazısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, kadim kültüründen ilhamla "Yeşil Kalkınma Devrimi"ni tüm çalışmalarının merkezine yerleştirerek, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı.

Batı medeniyetinin sanayi devrimiyle tabiatı, üzerinde tahakküm kurulması gereken bir meta olarak görmesinin, bugün dünyayı çevre felaketleriyle baş başa bıraktığına işaret eden Erdoğan, havaya, suya, toprağa saygı göstermeyen, daha fazla üretmeyi, daha fazla kazanmayı dikte eden anlayışın, dünyayı giderek yaşanılamaz bir yer haline getirdiğine dikkati çekti.

Son yıllarda yaşanan tabii afetlerin, yeşil kalkınma prensiplerini göz ardı eden ülkelerin, kendileriyle birlikte tüm insanlığa da zarar verdiklerini gösterdiğini belirten Erdoğan, gelinen aşamada, ekonomik kazançtan ziyade çevreyi merkeze alan ve çevreye değer veren yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

 

Türkiyenin Yeşil Kalkınma Devrimine özel kitap

"Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi"ne özel kitap


"Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik' diyen bir medeniyetin mensupları olarak tabiatın korunması, ülkemizin temel önceliklerinin başında yer almaktadır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çevreyi yok etme pahasına büyümeyi amaçlayan bir ekonomi modeli, milletimizin inancına da kültürüne de terstir. Bu anlayışla 2002 yılından itibaren kalkınmayı, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal, teknolojik, kurumsal ve çevre boyutları da olan kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak gördük. Türk ekonomisini, tarihinin en yüksek büyüme rakamlarına ulaştırırken, gelirde adaletin tesisi, istihdamın artırılması, dezavantajlı toplum kesimlerinin desteklenmesi gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizden de kopmadık. Bunun yanında yenilenebilir enerjinin, atık yönetiminin, özellikle orman alanlarının artırılması gibi hususlarda önemli mesafe aldık. Atık yönetimi konusunda attığımız en önemli adım olan 'Sıfır Atık' projemizle hem çevreyi korumada hem de vatandaşlarımız arasında geri dönüşüm bilincini geliştirmede yeni bir aşamaya geçtik. Eylül ayında Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak, son 19 yılda çevreyle ilgili hayata geçirdiğimiz tüm projeleri adeta taçlandırdık."

Haberin Devamı

Erdoğan, Türkiye'nin, Paris Anlaşması'na uyum sürecinde 2053 yılını, "emisyonu net olarak sıfıra indireceği tarih" olarak taahhüt ettiğini hatırlatarak, bu kapsamda özellikle fosil yakıtlardan kaynaklı sera gazlarıyla, bunları yutan, yok eden okyanus ve yeşil alanların birbirine eşitlenmesi anlamına gelen net sıfır emisyon amacı çerçevesinde ciddi adımlar atılacağını vurguladı.

"GELİŞMİŞ ÜLKELER DAHA FAZLA YÜKÜMLÜLÜK ÜSTLENMELİ"

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini elektrikli olarak tasarlamasının, yenilenebilir teknolojilerdeki atılımlarının, akıllı binalar ve şehirler konusundaki teşviklerin, bu doğrultudaki tercihlerin birer örneği olduğunu belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"İklim değişikliği, ülkemizin küresel yönetim sistemindeki haksızlıklara yönelik itirazlarında ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Tüm insanlığın ortak sorunu olan iklim kriziyle mücadelenin yine küresel iş birliği ve dayanışma esasında yürütülmesi önemlidir. Şimdiye kadar uyguladıkları ekonomik politikalarla iklim değişikliğini derinleştiren gelişmiş ülkeler bu süreçte daha fazla yükümlülük üstlenmelidir. Aksi takdirde yeni adaletsizliklerin ve haksızlıkların yaşanması kaçınılmazdır. Türkiye olarak, gelinen noktadaki tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücadeleye samimi destek veriyoruz. İklim kriziyle mücadele konusunda insanlığın artık bir yol ayrımına ulaştığına inanıyoruz. Hem kendi evlatlarımızın hem de dünyada yaşayan tüm canlıların çevre üzerindeki haklarını gözeten bir anlayışla hareket etmemiz, insanlık için ihtiyaçtan öte bir mecburiyet halini almıştır. Önümüzdeki dönemde Türkiye, kadim kültüründen ilhamla Yeşil Kalkınma Devrimi'ni tüm çalışmalarının merkezine yerleştirerek, iklim krizinin çözümünde öncü ve etkin bir rol üstlenmekte kararlıdır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi#Takdim Yazısı

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi