Erdoğan’dan Türk dünyasına: İsrail’e baskıyı artırmalıyız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı’nda konuştu. ‘Ata yurdu’ olarak ifade ettiği Kırgızistan’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Kara-Kırgız Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yıldönümünü de kutladı.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını söyleyerek, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini aktardı. Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını belirtti. Türkiye’nin, Kırgız Cumhuriyeti’ndeki en büyük yatırımcı ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, “En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992’den beri Kırgızistan’da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim” dedi.

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FETÖ’YLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, “FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, “İsrail’in şimdi de Lübnan’a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa’da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Gazze’de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan’ın sağladığı destek için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam ise Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet başkanlarının onuruna verilen yemeğe katıldı.

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13 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK VERİYORUZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ni ziyaret ederek, toplu açılış törenine katıldı. Kırgızistan’ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzalanan eğitim anlaşması kapsamında ortak okul, Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin açıldığını söyleyen Erdoğan özetle şunları ifade etti: “1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan’a eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk Okulumuzda 1200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif Okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi’nde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yükseköğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bine aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz. Bugün dünyanın 45 farklı ülkesinde Manas mezunu kardeşlerimiz var. 11 fakültesi, 1 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsü ile üniversitemiz kuruluş misyonunu hakkıyla ifa ediyor. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet ve proje daha ilave etmenin sevincini yaşıyoruz.”

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CAPAROV: KARDEŞ VE STRATEJİK ORTAK

- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da konuşmasında “Türkiye, Kırgızistan için kardeş ve stratejik ortak bir ülkedir. Ben iki ülkenin ve iki halkın ortak kaderine inanıyorum” dedi. Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni kurulan “Intımak Ordo” adlı Cumhurbaşkanlığı binasının ilk misafiri olduğunun altını çizdi. Göçebe halklar için önemi büyük olan Kırgız geleneksel çadırlarını Türkiye’ye teslim ettiklerini aktaran Caparov, iki ülke arasındaki işbirliğinin geldiği seviyeden memnun olduğunu vurguladı. Caparov, Türk şirketlerinden, ülkedeki küçük ve orta ölçekli Hidroelektrik Santralleri’nin (HES) kurulumuna katılma imkânını değerlendirmelerini istedi.

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KIRGIZ-TÜRK DOSTLUK HASTANESİ’Nİ AÇTI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bişkek’te inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir hastaneyi Kırgızistan’a kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “150 yataklı böyle bir hastane ile iftihar etmekten başka herhangi bir şey olmaz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açılışta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve heyetteki bakanlar eşlik etti.

KKTC DE ZİRVEDE

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- KKTC de Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gözlemci ülke olarak temsil edildi. Erdoğan, üyelere “Gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

MANAS NİŞANI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmeye ve iki ülke halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmeye yönelik katkılarından” dolayı birinci derece “Manas Nişanı” takdim etti.

KARŞILIKLI HEDİYELER: TOGG VE AT

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.

Erdoğan da Caparov’a ‘Pamukkale beyazı’ renginde yerli ve milli otomobil TOGG hediye etti.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI’NA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova, başkent Bişkek’te, Türkiye Maarif Vakfı’nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti. Kırgız öğrenciler, çiçek takdim ettikleri Emine Erdoğan’ı Türkçe olarak “Merhaba, hoş geldiniz” diyerek karşıladı. Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Bilgisayar ve Robotik Kodlama Atölyesi ile İngilizce odası gibi tematik bölümleri gezdikten sonra anaokulu sınıflarında öğrencilerin sonbahar temalı derslerine katıldı.

TEKNOFEST’TE DERECE

Kırgız öğrenciler, lider eşlerine Türkiye’de gerçekleşen TEKNOFEST’te Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması ve Eğitimde Teknolojiler Yarışması kategorilerinde başarı kazandıkları projeler hakkında Türkçe anlatımlar yaptı. Emine Erdoğan Aygül Caparova ile birlikte Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi’ni de ziyaret etti. Emine Erdoğan, daha sonra Aygül Caparova’nın, onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. m AA