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Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum

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#Erdoğan#Donald Trump#Suikast
Erdoğandan Trumpa geçmiş olsun mesajı: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 10:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikastle ilgili geçmiş olsun mesajında bulundu. Erdoğan, "ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan paylaşımı şöyle:

ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.

Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

ABD seçimlerine ve küresel istikrara gölge düşmemesi için saldırıyla ilgili tahkikatın en etkili biçimde yapılacağına, faillerin ve azmettiricilerinin en kısa sürede adaletin huzuruna çıkarılacağına inanıyorum.

Türkiye olarak dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız.

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#Erdoğan#Donald Trump#Suikast

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