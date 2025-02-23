AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi | Erdoğan'dan teşekkür konuşması: Umutları boşa çıkarmayacağız

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Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kongremizi Allah'a hamt olsun büyük başarı ile tamamladık. Şahsımı genel başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Seçilen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Memlekete hizmet mücadelesinde daha güçlü şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Omuzlarımızdaki yük ağırlaştı. Vatandaş muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette ve cumhur ittifakında görüyor. Kalbi bizimle çarpan kardeşlerimiz gözünü ve kulağını bize çevirmiş durumdadır.

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"TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN KOŞTURACAĞIZ"

23 buçuk yıldır asla milletimize hayal kırıklığı yaşatmadık. Milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, duraksamak, vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Azimle, sabırla kararlılıkla çalışacağız. Yola çıktığımız coşku ile Türkiye Yüzyılı için canla başla koşturacağız. Mevlana'dan ilhamla bulanmadan donmadan akmaya devam edeceğiz. Umutları boşa çıkarmayacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kez daha güveniniz, teveccühünüz için teşekkür ediyorum. Partimize emek vermiş yol ve dava arkadaşlarımı şükranlarımı sunuyorum.