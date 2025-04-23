Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu: Sonuç alacağız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının ana gündem maddesi “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, sürecin önemine dikkat çekerek, “Bizim en önemli hedefimiz ‘Terörsüz Türkiye’. Bu çerçevede her şey öngördüğümüz gibi iyi gidiyor. DEM heyeti ile yaptığım görüşme de gayet verimli geçti. Görüşmeler devam edecek. Temenni ediyoruz ki sonuç alacağız. Bu arada, Meclis Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığına üzüldüm. Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

TERÖRLE MÜCADELEDE 50 BİN OPERASYON

AK Parti Genel Merkezi’nde yaklaşık 2 saat süren toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlığın 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin bir sunum yaptı. Hürriyet’in ulaştığı sunumda, şu veriler yer aldı: “Tek bir hedefimiz var Terörsüz Türkiye. 49 bin 902 operasyonda 842 terörist ele geçirilirken, bunların 35’i ölü, 672’si sağ ve 135’i teslim oldu. Operasyonlara 54 bin 612 İHA/SİHA da destek verdi. 5 bin 600 şehir operasyonunda 10 bin 993 kişi gözaltına alındı; bunların bin 991’i tutuklandı, 2 bin 653’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yine, terörle mücadele kapsamında 91’i PKK ve 13’ü DEAŞ olmak üzere toplamda 114 eylem engellendi. Engellenen terör eylemlerinin 79’u bombalı eylemler. FETÖ’ye yönelik 5 bin 59, DEAŞ’a yönelik bin 509 operasyon gerçekleştirildi. 1170 kişi FETÖ’den, 816 kişi DEAŞ üyeliği ya da bağlantısından tutuklandı. 91’i PKK ve 13’ü DEAŞ tarafından yapılması planlanan 79’u bombalı toplam 104 eylem, istihbari önlemlerle engellendi. Operasyonlarda 7’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si sarı ve 28’i gri listede bulunan 41 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

85 MİLYON TL

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Terörizmin finansmanıyla ilgili 296 operasyon yapıldı. 1684 kişi gözaltına alınırken, 254 kişi tutuklandı; 4,4 milyon TL’si PKK/KCK yapılanmasına ait olmak üzere 85 milyon 741 bin TL ele geçirildi. Kişilere karşı işlenen konut dokunulmazlığının ihlâli, kasten öldürme, cinsel taciz, hakaret, tehdit gibi suçlar 2023’e göre 34 bin azaldı. Malvarlığına karşı işlenen suçlar da 85 bin azaldı. 2024 yılında 109 bin 939 ruhsatsız silah ele geçirildi, 121 bin 763 kişi hakkında işlem yapıldı.”