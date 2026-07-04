Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajları: Artık dağlarımızda turizm var spor var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ziraat Bankası 5’inci Tarım Ekosistemi Buluşması” programında özetle şunları söyledi: “Türkiye hiçbir dahli olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla zirai don olaylarıyla karşılaştık. Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl, bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsülde bu yıl rekor bekliyoruz.

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HEDEFİNE ULAŞTIRACAĞIZ

Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye’yi şaha kaldırmanın, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmenin gayretindeyiz. Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreciyle, ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bakınız, bundan 3 gün önce Hakkârimiz anlamlı bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı. 2025-2026 sezonu Büyükler Güreş Süper Lig finalleri, Hakkari’nin doğa harikası Cennet-Cehennem Vadisi’nde gerçekleştirildi.

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Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız, şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz.

81 İLİMİZ HİSSEDECEK

Terör meselesi tamamen çözüldüğünde, milletimiz en büyük hasadı tarım ve hayvancılık sektörlerinde yapacaktır. Dağlarımız daha bir şekillenecek. Ovalarımız daha bir bereketlenecek. Yaylalarımız daha bir güzelleşecek. Nehirlerimiz daha bir coşkun akacak. Tarlalarımızın verimi inşallah daha da artacak. Güvenlik endişesi nedeniyle gerileyen hayvancılık yeniden canlanacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da huzur kök saldıkça, bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı, 81 ilimizin her biri hissedecek. Allah’ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek. Üretimimiz daha da artacak. Kardeşliğimiz daha da pekişecek. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci, sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız.”

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TARIMDA İHRACAT YÜZDE 23 ARTTI

Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada 3’üncü, meyvede 4’üncüyüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3’teyiz. Tohumda dünyada ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. 2026 Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.9 oranında artışla 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-haziran dönemi ihracatımız yüzde 3.6 oranında artarak toplam 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız ise yüzde 23.3 oranında artarak 2.8 milyar dolar oldu. 2025’i tarım ve gıdada 6.5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik. Aynı şekilde, haziran ayı enflasyon oranı yüzde 0.99 geldi. Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz.”

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ZİRAAT’İN DESTEĞİ

“42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik, çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Tarımsal destekler konusunda kat kat artışlar yaptık. Arazi toplulaştırma, araştırma merkezleri, yerli tohumculuk, Gen Bankası gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alan miktarını 7.3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği, Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik.

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ÇİFTÇİYLE BÜTÜNLEŞMEK KASKET TAKMAK DEĞİLDİR

Son 23 yılda tarımsal üretime reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira destek verdik. Geçen yıl sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı buldu. 2026 için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar lira. Yani, 1 trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. Türkiye, çiftçisine sağladığı destekler bakımından OECD ortalamasının yaklaşık iki katı düzeyinde yer alıyor.

Biz, birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra ‘Biz onu reklam olsun diye yaptık’ demek değildir. Bunlar aynı zamanda, eski Türkiye’ye ait ucuz siyasi cingözlülüklerdir.

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TARIMDA MÜJDELERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Değerli kardeşlerim, sevgili çiftçilerimiz, şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize.

- İlk olarak, tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkânı sunacağız.

- İkinci haberimiz; atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız.

- Üçüncü olarak; tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda, 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkânı sağlıyoruz. Böylece, hem üretim maliyetlerini düşürüyor, hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz.

- Son olarak, küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

MELONİ’YLE GÖRÜŞME

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın da önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin beklendiğini belirtti.