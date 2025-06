Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Önümüzde yeni bir sayfa açılacak

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun (TGSP) düzenlediği 4. Türkiye Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Nice zorluğun, badirenin, ihanetin üstesinden beraberce geldik. Türkiye’ye tarihi seçim başarılarını, dış politikadan hak ve özgürlüklere birçok alanda sessiz devrim niteliğindeki hamlelerini birlikte yaşadık. Böylesine güçlü, kararlı, ahlaklı bir gençlikle yol yürümeyi bizlere nasip eden Rabb’ime sonsuz hamd ediyorum. Şunu asla unutmamanızı burada özellikle sizlerden rica ediyorum. Biz büyük davaların ve büyük ideallerin bir araya getirdiği kadrolarız. Biz uzun ince bu yolda yan yana yürüyen yol arkadaşlarıyız. Kızılelma’mız olan Türkiye Yüzyılı yolculuğumuz henüz yeni başlamadı. Büyük ve güçlü Türkiye mefkuremizi sizlerle hayata geçireceğiz.

Haberin Devamı

BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE

86 milyonun bir arada barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş ‘Terörsüz Türkiye’yi, yani en büyük eserimizi inşallah sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İşte o zaman ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak. O sayfaları hep birlikte yazacağız, destanlarla dolduracağız. O sayfaların her bir kenarını dostluk türküleriyle, kardeşlik şiirleriyle, istiklal ve istikbal ruhuyla süsleyeceğiz.

KİMSE BİZİ BÖLEMEZ

Kimlik siyaseti, köken siyaseti, meşrep ve mezhep farklılıklarını kaşıyan fitne siyaseti dönemi artık kapanmıştır. Kimse bizi bölemez. Kimse kirli ellerini birlik ve beraberliğimize uzatamaz. Önümüzdeki dönemde önce ‘Terörsüz Türkiye’ye, ardından da terörsüz bölgeye vasıl olacağız. Sizlerden de bu kutlu mücadelemize destek bekliyorum. Gençler, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz bizim en büyük arzumuzdur. Yasakçı anlayışı, tek tipçi uygulamaları tarihin çöp sepetine yolladık. İmam hatiplerin, meslek liselerinin maruz bırakıldığı adaletsizliğe son verdik. Eğitimde, siyasette, teknolojide gençlerimize alan açtık. Üniversite yurtlarımızın sayısını artırdık. Ülkemiz gençlerini suç örgütlerinin, terör örgütlerinin, çıkar şebekelerinin insafına bırakmamakta kararlıyız.”

Haberin Devamı

‘Sağlık’ kategorisinde Zülal Tannur, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

‘CHP ZİHNİYETİ TARİHİ REDDİ MİRAS YAPTI’

Biz sadece vesayetle, yasaklarla ve baskıcı zihniyetle mücadele etmedik. Aynı zamanda önyargılarla, ideolojik at gözlükleriyle de mücadele ettik. CHP zihniyeti, milletimizin asırlara sari mazisini sahiplenmek yerine, reddi miras yaparak bu ülkenin tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Geçmişe sırtımızı dönmemiz istendi. Yanlış politikalarla milletimiz tarihsiz hale getirilmek istendi. Elifbaların suç aleti sayıldığı utanç verici yıllar yaşadık. Bizi ruh kökümüzden koparmak amacıyla her yolu denediler. Maalesef bu politikalarında belli bir ölçüde muvaffak da oldular. Biz Sultan Alparslan, Fatih deyince birileri rahatsız oluyor. ‘İslamsız Türk yaşayamaz’ dediğimiz için şahsımızı hedef aldılar. Bizi insafsızca eleştirdiler. Biraz tarihe baksalar, şu hakikatleri net biçimde görecekler. Asırlar boyunca adalet dendiğinde akla biz geldik. Vicdan ve merhameti yeryüzüne Allah’ın izniyle biz yaydık. Yapamazsınız diyenlere kulak asmayacak, tuzaklarına düşmeyeceksiniz. Biz bu ülkede yolcu değil, hancıyız. Biz burada ev sahibiyiz. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz. Bize gazetelerden ömür biçenler oldu. Bize had bildirmeye çalışanlar çıktı. Şimdi onların hiçbirisi yok, neredeler? Arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. On binlerce kilometre ötede son nefeslerini onursuz şekilde verdiler. Ama biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Emri hak vakıf olana kadar yine burada olacağız. Gençler, hilalin gölgesinde yaşamaya devam edeceğiz. Her karışında bir yiğit yatan bu ülke bizim vatanımız.

Haberin Devamı

Erdoğan, ‘Aile Yılı Özel Ödülü’nü Aslı ve Talha Demirkapı’ya takdim etti.

‘GENCECİK MÜHENDİSLERİMİZ SAVUNMADA DESTAN YAZIYOR’

Burada bir kez daha görüyorum ki TEKNOFEST kuşağı maşallah gümbür gümbür geliyor. Gencecik mühendislerimiz savunma sanayisinde adeta destan yazıyor. Gencecik zihinlerimiz bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta başarıdan başarıya koşuyor, bu ülkenin güçlü yarınlarını hazırlıyor. Milli sporcularımız çok farklı branşlarda, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı’mızı iftiharla okutuyor. Aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim sahibi bu gençliğin Türkiye Yüzyılı’nın da mimarı, mihmandarı ve yol başçısı olacağına yürekten inanıyorum. Rabb’im başarılarınızı daim, bahtınızı açık eylesin diyorum. Ülkemize ve milletimize yaptığınız ve yapacağınız katkılardan ötürü her birinize teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

GENÇLİK ZİRVESİ ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti. Erdoğan, ‘Spor’ kategorisinde ödül kazanan ampute milli futbolcu Barış Telli’ye ödülünü, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil’le birlikte verdi.

ORBAN’A DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile Macaristan işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını belirtti. Erdoğan, Başbakan Orban’ın doğum gününü de tebrik etti. Erdoğan, ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Haberin Devamı