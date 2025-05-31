Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Mutlu azınlık dışında toplum destekliyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde özetle şu açıklamalarda bulundu:

“Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25’ini oluşturuyoruz. Ancak İslami finans sektörünün büyüklüğü yaklaşık 2.5 trilyon dolar düzeyinde. Birleşmiş Milletler’den sonra en büyük uluslararası organizasyon olan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11 düzeyinde. Nüfus bakımından yüzde 25’e tekabül eden küresel ekonominin yaklaşık yüzde 9’unu teşkil ediyoruz.

İstanbul’un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar ülkemizin yanı sıra İslami finans dünyası için yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altındaki işbirlikleri, küresel entegrasyon kadar İslami değerleri koruyan bir model inşa etme gayretimiz de en somut nişanesidir. Katılım Finans’ın İstanbul merkezli gelişmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu eşsiz konum İstanbul’a çok ciddi avantaj sağlıyor.

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DÜNYADA GÜVEN BUNALIMI

Dünyada artan eşitsizlikler, finansal krizlerin sebep olduğu güven bunalımı ve ciddi ekonomik riskler bizimle birlikte başkalarını da yeni modeller geliştirmeye teşvik ediyor. İslami ekonomi risk paylaşımını adaleti ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan özgün yapısı ile öne çıkıyor.

Tüm teşviklere rağmen ülkemizde katılım bankacılığının ülkemizde yüzde 8.1 oranında kalmasını yeterli bulmuyoruz. Türkiye Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracı kıymetli olsa da önümüzde ciddi mesafe var. Halkbank’ın katılım finans sektöründe hizmet verecek olmasını memnuniyetle karşılıyor aldıkları bu stratejik karardan ötürü kendilerini tebrik ediyorum.

TİCARET SAVAŞLARI

Küresel ekonomide ticaret savaşlarının alevlendiği, jeopolitik risklerin ise yüksek seyrettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yüksek küresel borçluluk, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi sorunlar küresel büyüme üzerinde baskılar oluşturuyor. Artan belirsizlikler nedeniyle özellikle bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Avrupa Birliği son 2 yılda yüzde 0.8 büyüyebildi.

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GEZİ OLMASAYDI

Cumhurbaşkanı, “Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti” dedi: “Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahanesi ile başlayan Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu. Gezi kalkışması ile başlayan 15 Temmuz ihaneti ile iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını takip eden sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğinde.

‘ERDOĞAN KAYBETSİN DE’ ANLAYIŞIYLA OLMAZ

Ana muhalefet partisi genel başkanının milli markaları hedef gösteren bununla da yetinmeyip Türkiye’yi yurtdışına şikâyet eden sorumsuz tavrı nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir. Ülkemizde tüm umudunu Türkiye’nin ekonomik olarak tökezlemesine bağlamış köhne bir zihniyet var. Hırsları akıllarını esir alanlara şunu hatırlatmak istiyorum: Tayyip Erdoğan kaybetsin gerekirse Türkiye batsın anlayışı ile hiçbir yere varamazsınız.”

İYİ GİDİYORUZ

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik rakamları da paylaştı:

- Türkiye olarak ekonomik maliyeti 105 milyar dolar olan deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda bu amaçla kullandığımız kaynağın tutarı 75 milyar doları buldu. 201 bin konutun anahtarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konutun anahtarlarını depremzedelerimize teslim edeceğiz.

- Tüm zorluklara rağmen hamdolsun iyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor. Komşumuz Suriye 13.5 yıl süren iç savaşın ardından 8 Aralık devrimi ile birlikte yavaş yavaş istikrara kavuşuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

- Rusya - Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere İstanbul’da hazırlanıyoruz. Vicdanlarımızı kanatan barbarlıkların yaşandığı Gazze’de zulmün durması ve ateşkes için çaba gösteriyoruz.

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- İçeride Terörsüz Türkiye hedefimiz için sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız harici ülkemizin 2 trilyon dolarına mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız.

ENFLASYON TEK HANELERE

- İki yıldır dirayetle uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Enflasyonda gözle görülür gelişmeler kaydettik. Enflasyon 11 aydır aralıksız düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledik. Hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz.

- Petrol fiyatlarında düşüş hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamı’zın brüt rezervleri 153 milyar doları aştı. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7.9’a geriledi. 2005’ten bu yana en düşük seviyeyi gördük.

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- Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına aylık 2500 TL KOSGEB desteği vermeye başladık.

YENİ DESTEK PAKETLERİ

- Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede ekonomide etkin adımlar atıyoruz. Özellikle göz bebeğiniz reel sektörümüzü ihmal etmeden süreci titizlikle yönetiyoruz.

- KOBİ’lerimiz için desteklerimizi güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta imalatçı KOBİ’lerin yatırım ve işletme harcamaları için 30 milyar TL’lik yeni destek paketi açıkladık. Sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hayata geçireceğiz.

- Geride bıraktığımız 2 yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomik programımızı, hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız.”

FAİZE DAYALI KÜRESEL NİZAM DEĞİŞMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “İnsan odaklı adaletli merhametli sorumlu bir paradigmaya olan ihtiyaç artıyor” mesajı verdi: “Cari küresel ekonomik sistem sadece tüketimi ve kâr maksimizasyonu hedefleyen sorunlu yapısı ile insani değerleri geri planda tutmakta, eşitsizlikleri beslemektedir. Mevcut sistem ekonomik kalkındırma yerine asıl problemleri örtmektedir. Mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceği birçok uzman tarafından ifade ediliyor. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca milletin takdiri ile geldiği tüm görevlerde faize dayalı ekonomik sistemle mücadele etmiş bir kardeşinizim. Gelir adaletsizliğini bozan milyarlarca insanı kölesi haline getiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.

FAİZSİZ EKONOMİ ÖZLEMİM

Rantiyenin sesi olan muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahil bu ülkenin hayrına dokunacak milli bir duruş sergileyemediler. Oysa insanlığı faize mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek yerilecek değil takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim.

Tıpkı dünya 5’ten büyüktür itirazımızda olduğu gibi faize dayalı nizamın değişmesi gibi mücadeleden geri durmayacağız. Alternatif çözümlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcayacağız.”

İKRAMİYELER HAYIRLI OLSUN

- Erdoğan emekli ikramiyelerine ilişkin “Emeklilerin 4 bin TL olan Kurban Bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödeyeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında sırasıyla Bağkur, emekli sandığı ve SSK’lı olmak üzere yaklaşık 16 milyon emeklimize toplam 57.4 milyar TL’lik ikramiye ödemesi yapacağız. İkramiye ödemelerimiz emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum, Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” dedi.