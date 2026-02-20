Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kısa sürede kayda değer mesafe aldık

Haberin Devamı

Çankaya Köşkü’nde şehit aileleri ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

“Vatanı için, milleti için, inancı için milletinin istikbali için canından geçmek şüphesiz fedakârlığın, kahramanlığın en büyüğüdür. Şehitlik mertebesine ulaşmak hakkın katında ne kadar kıymetliyse, geride kalanların sabırlı ve metanetli olmaları da aynı derecede kıymetlidir. Şehit ailelerimizin bu hassasiyeti her zaman gözettiğinin, asaletlerini ve metanetlerini her zaman koruduğunun bizler yakın şahidiyiz. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum. Bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine ebedi vatan kılmak için çok çetin imtihanlardan geçtik.



BİZİ BU TOPRAKLARDAN SÖKÜP ATAMADILAR

Haçlı Seferleri’ne, Moğol saldırılarına, işgal teşebbüslerine maruz kaldık. Ama ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Günde beş defa gökyüzüne yükselen Ezan-ı Muhammedîyeler’i susturamadılar. Dalgalanan bayrağımızı indiremediler. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı toprağa verdik fakat tarihimizin hiçbir döneminde istiklalimizden taviz vermedik.





MALAZGİRT VE ÇANAKKALE RUHU

Karşılaştığımız bütün badirelerden şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal Harbi’nde yedi düvele karşı bu ruhla galip geldik. Kıbrıs’ta akan kanı bu ruhla durdurduk. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık. Ekonomik saldırıları milli birliğimizi ifsat etmeye yönelik manipülasyonları ve dezenformasyon kampanyalarını bu ruhla bertaraf ettik. Yaklaşık elli yıldır devam eden terörle mücadelemizi bu ruhla sürdürdük. Şehitlerimizin hayatları pahasına bize emanet ettiği değerler; vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletin hak ve hukukunu korumaktır. Biz de tam 23 yıldır bu emanetlere sahip çıkmanın, bu emanetlere gölge düşürmemenin mücadelesini veriyoruz. Bugün dünya siyaseti yeni baştan şekilleniyor. Yakın çevremizde çok ciddi krizler, çatışmalar ve gerilimler yaşanıyor. Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran, tekellerine aldıkları hak, hukuk, özgürlük kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor. Medeniyet dediklerinin ‘tek dişi kalmış canavar’ olduğunu hepimiz bir kez daha görüyoruz. Devletimiz, tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu zorlu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Oynanan oyunların da, kurulan tuzakların da, tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız.

SINIRLARIN ÖTESİNDE DE ADIM ATIYORUZ

Bugün Türkiye, kendi güvenliği için yalnızca sınırları dahilinde değil, sınırların ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede bir tehdit ve tehlike varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık. Savunma sanayiinde 23 yılda geldiğimiz seviye ortada. Yüzde 80 oranında yurtdışına bağımlı olduğumuz bu alanda şimdi yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık.





GÜVENLİK RİSKLERİNDE CİDDİ AZALMA OLDU

Bugün İHA’lar, SİHA’lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. İnşallah yarın; sıra savaş uçaklarına, uçak gemilerine gelecek. Cenabı Allah’a sonsuz şükürler olsun. Azmettik, çalıştık, kendimize güvendik ve işte 23 yılda buralara geldik. Şimdi sahadaki tüm bu kazanımları kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bundan 16 ay önce başlattığımız Terörsüz Türkiye çalışmalarında kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu. TBMM bünyesinde kurduğumuz komisyonumuz 5 Ağustos’tan beri yürüttüğü çalışmaları dün (18 Şubat) itibariyle nihayete erdirdi.”

ŞEHİT YAKINLARIMIZI ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

“Şehit yakınlarımız için son 23 yılda daha önce gündemde bile olmayan nice hizmeti, imkânı, hakkı, kolaylığı devreye aldık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu örnekleri sıraladı: “İlave istihdam hakkından aylıklara, gazilerimize bakım desteğinden araç alımında ÖTV muafiyetine, yavrularımızın özel eğitim kurumlarından ücretsiz yararlanmasından faturalarda ve seyahatlerde indirim hakkına çok geniş bir yelpazede şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk. 1995 ile 2002 yılları arasında sadece 6 bin 300 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı sağlanmıştı. Bu sayı 52 bine ulaştı. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için 4 bin 227 okul, cadde, sokak ve kamu alanına onların isimlerini verdik. Kıbrıs Barış Harekâtı şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize 31 bin 270 madalya tevcihini tamamladık. Daha burada sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkânı Allah’a hamdolsun şehit yakınlarımızın sunduk. Aile, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız bir yanda; Milli Savunma Komisyonumuz diğer yanda AK Partimizin ilgili birimleri bir başka koldan seferberlik ruhuyla şehit yakını ve gazilerimizin derdiyle yakından dertlenmekte, talep ve beklentilerine çözüm üretmektedir. Şehit yakınları ve gazilerimizin her an yanında, yakınında olmaya çalışan bakanlıklarımızı ve tüm kurumlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacak, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz.”





ARAMIZA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLARA PRİM VERMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında “Suriye’de de güzel gelişmeler yaşanıyor” diyerek şöyle devam etti: “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı ve tam entegrasyona giden süreç başlamış oldu. Büyük bir hassasiyetle ve çok boyutlu olarak yürüttüğümüz bu çalışmaları inşallah kazasız belasız menziline ulaştıracağız. Başta şehit yakınlarımız olmak üzere 86 milyonun emanetini taşıdığımızın bilinciyle fevkalade dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye’yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız. Bunu da 23 yıldır olduğu gibi şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere leke sürdürmeden, o kahramanların aziz ruhlarını incitmeden, şühedanın kemiklerini asla sızlatmadan başarmak niyetindeyiz. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir girişime söze tavır ve eyleme müsamahamızın olmadığını ve olamayacağını en iyi sizler biliyorsunuz. Çözümsüzlükten beslenenler, gerilime ve çatışmaya bel bağlayanlar, Türkiye’nin ayağındaki kanlı prangadan kurtulmasını istemeyenler bizim niyetimizi görmese de sizler samimiyetimizi görüyorsunuz. Allah’ın izniyle bunların oyunlarına gelmeyeceğiz. Uyanık olacak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz. Şunu lütfen unutmayınız; sizler bize aziz şehitlerimizin emanetlerisiniz. Emanete layıkıyla sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Devletimiz tüm imkânlarıyla yanınızda olmaya devam edecektir.”