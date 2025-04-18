Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kardeşliğimizi güçlendirecek adımlar atıyoruz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’den katıldığı törenlerde özetle şu mesajları verdi:

“Kahraman askerlerimiz, sizlere tevcih edilecek bröveler, milletimizin şahsı manevisinde vücut bulan iftihar ve cesaret nişanlarıdır. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri, havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz şanlı mücadelenin namus ve ehliyet beratlarıdır. Şunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız; Türkiye Cumhuriyeti sulhun, barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye, hiçbir ayrım yapmadan, tüm komşularında ve bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir.

YENİ KRİZLER İSTEMİYORUZ

Yıllardır istikrarsızlıkla ve çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni krizleri asla arzu etmiyoruz. Ülkemizin etrafında artık merkezinde barış ve güvenliğin olduğu yeni iklimin hâkim olması gerektiğine inanıyoruz. Gazze’de zulüm ve katliam son bulsun, Suriye 14 yıldır hasretini çektiği huzur ortamına kavuşsun, Rusya-Ukrayna savaşı bir an önce adil bir barışla nihayete ersin istiyoruz. Bunları da öyle birileri gibi laf olsun diye söylemiyoruz.

Haberin Devamı

YEPYENİ BİR SAYFA

Ekonomiden dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Yaptığımız başarılı operasyonlarla örgütün Türkiye’deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak’ın kuzeyine gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Şimdi bunu farklı bir aşamaya taşıyoruz.

KARDEŞLİK ADIMLARI

Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Bugüne kadar büyük bir sabırla, kararlılıkla ve hassasiyetle süreci yönettik. Netice alana kadar aynı hassasiyeti muhafaza edeceğiz. 40 yıldır kanımızı emen, kaynaklarınızı sömüren, kardeşi kardeşe kırdıran terör belasından tamamen kurtulup Terörsüz Türkiye hedefine vardığımızda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak. Türkiye Yüzyılı’nın kilit taşlarından biri daha yerine oturtulmuş olacaktır.

Haberin Devamı

ZALİME YAVUZ MAZLUMA YUNUS’SUNUZ

Sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış, refah ve güvenliğinin de teminatısınız. Kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirmiş, ümidini bu ülkenin geleceğine bağlamış mazlumlar için mücadele eden birer çelik pençesiniz. Zalime Yavuz, mazluma Yunus’sunuz. Gerek ülkemizde gerek sınırlarımızda gerekse yurtdışında ordumuza yakışır şekilde görev yapacağınızdan en küçük bir şüphe duymuyorum.”

ATATÜRK BARAJI’NDAN SONRA EN BÜYÜK SULAMA PROJESİ

SİLVAN Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde suyun önemine dikkat çeken Erdoğan “Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların, önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor” dedi:

Haberin Devamı

SU ZENGİNİ DEĞİLİZ

“Şu gerçeğin hepimiz gayet farkındayız; Türkiye su zengini bir ülke değildir. Tam aksine, su stresi çeken bir ülkeyiz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir. Son 23 yılda suyu verimli kullanmaya odaklanan politikalara ağırlık verdik. Su alanında günümüz rakamlarıyla toplam 3 trilyon 350 milyar liralık yatırım yaparak 10 bin 663 tesisi hizmete açtık. Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı kadar baraj yaptık. 1298 adet barajımızda toplam 50 milyar metreküp su depoladık.

Haberin Devamı

GAP, EN GÜÇLÜ KALKINMA HAMLESİ

Güneydoğu Anadolu Projesi, kısa adıyla GAP, Cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesi. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türk ekonomisi inşallah şaha kalkacak. Sulama alanında yıllık 150 milyar lira, enerjide yıllık 77 milyar lira, içme suyu alanında yıllık 18 milyar lira kazanç sağlayacağız. GAP ayrıca toplam 1.6 milyon kişinin istihdam edilmesine katkı sunacak. GAP’ta 2002 yılına kadar yaklaşık 200 bin hektar arazi sulanırken, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde sulanan alan 674 bin hektara yükseldi.

GAP bünyesindeki bir diğer önemli projemiz ise Silvan Projesi’dir. Bu projede Silvan Barajı’ndan alınacak su, Silvan ve Babakaya tünelleriyle 98 kilometre uzunluğundaki Cazibe Ana Kanalı’na aktarılacaktır. Toplamda 2.3 milyon dekar alan sulanacaktır. Projede Silvan Barajı başta olmak üzere 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi ile birlikte toplam 31 adet eser bulunuyor.

Haberin Devamı

ÇUKUROVA’YA RAKİP

Silvan Projesi’nin bileşenleri bittiğinde bölge, ürün çeşitliliği ve verimin artmasıyla Çukurova’ya rakip olacaktır. Toplam 255 milyar liraya mal olacak Silvan Projesi ile 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağız. Silvan Barajı, ara depolamaları ile sulama tesislerinin hayata geçirilmesi 305 bin kişiye iş imkânı ve ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı yapacaktır.”

ÇOK KRİTİK BİR TESİS

“Silvan Projesi’nin ana bileşenlerinden Silvan Tüneli’nde kazı çalışmalarına başlıyoruz. 12 milyar lira yatırım bedeli olan Silvan Tüneli, bu coğrafyanın kaderini değiştirecek çok kritik bir tesistir. Silvan Tüneli 11.2 metre kazı çapıyla ülkemizin en büyük sulama tüneli olacak. 13 bin 200 metre uzunluğundaki tünel, saniyede 212 metreküp suyu sulama sahalarına ve proje kapsamında yer alan diğer barajlara iletecek. Bu proje, Atatürk Barajı sulamasından sonra ülkemizin en büyük sulama projesi.

MUHALEFETLE VİZYON FARKI

Tek başına bu proje bile bizimle ana muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kâfidir. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmış bir kadro var. Diğer tarafta her gün ülkesini Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına şikâyet eden zavallı bir zihniyet var. Bir tarafta Türkiye’nin küresel konumunu güçlendirmeye çalışan özgüven sahibi bir iktidar ve Cumhur İttifakı var. Diğer tarafta gırtlaklarına kadar gömüldükleri yolsuzluk, hırsızlık ve sahtekârlık bataklığında debelenen çürümüş, kokuşmuş bir yapı var.”