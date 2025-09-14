Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş yok

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda konuştu ve özetle şu mesajları verdi:

HAMDİ KILIÇ’A ALLAH’TAN RAHMET: ”Vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendiğim Başdanışmanım Hamdi Kılıç’a Allah’tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Ülkemize yeri doldurulamaz hizmetlerde bulundu. Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, emeklerini şükranla yâd edeceğiz. Ruhu şad, kabri nur, mekânı cennet olsun.

86 MİLYONUN KADERİ BİZİM KADERİMİZ: Eğitimlerimizin açılışını Ankara’da liderlik okulunda yapmıştık. O gün ortaya koyduğumuz vizyon bu harekâtın yol haritası niteliğindeydi. Aktarılan tecrübelerin partimiz, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti’nin tüm neferlerine sevgi ve saygılarımı diliyorum. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın hep üstünde tuttuk. Bu zaman kadar nice engellerle karşılaştık, nice imtihan günlerinden geçtik. Fakat her seferimizde yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bu kutlu yolda kumandanımız daima milletimiz oldu. Unutmayın gençler; milletimizle birlikte büyüdük, milletimiz birlikte Türkiye’yi büyüttük. 24 yıldır bir umutla AK Parti’nin yorulmasını bekleyenler oldu. Her defasında kendileri yoruldu, kendileri oyun dışı kaldı.

9 YENİ İSİM PARTİMİZE KATILDI: Partimizin 24. kuruluş yıldönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz. İstanbul’un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağılması için omuz omuza vereceğiz. Saflarımızı sıkılaştırıp, genişletiyoruz.

EZBERLERİ BOZDUK, ENGELLERİ AŞTIK: AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye’nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda ezberleri bozduk, aşılmaz denilen nice engeli aşmayı başardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla; 86 milyonu kuşatan, kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye’nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye çalışanlar bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken, böl-parçala-yönet oyunun tekrar sahnelenmesine izin vermeyeceğiz. Bölgemizde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur ve inşallah olmayacaktır. Felaket tellalları ne derse desin istikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz.”

MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ: 3K GİRDABINDA KIVRANIYORLAR KAVGA, KAOS, KRİZ

Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkûm ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, kaos, kriz. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler. Vatandaşa söyleyecek sözleri, ne de ülkenin önünü açacak bir projeleri var. Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim biliyorsunuz, ana muhalefet partisi genel başkanı Manavgat’taki skandal ilk patladığında yargı ve emniyet mensuplarımızı kumpas kurmakla suçladı, baklava kutularının üstünde kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu halde utanmadan partimizi itham etti. Daha da ileri giderek, ‘32 saatlik video kaydı var onu izledim’ dedi. Madem var, git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Hepsini duymazdan geldi. Tam 62 gün geçti, bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak 32 saat değil, 32 saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek? Mahkemeye başvuran CHP’li, şikâyet edilen CHP’li, para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP’li, rüşvet aldım-verdim diyen CHP’li velhasıl tarafların tamamı CHP’li. Biz bu kavganın, kaosun, CHP’nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür. Biz Türkiye’nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken, ana muhalefet cenahında çok farklı bir gündem hâkim.

CHP’Lİ GÜRZEL’E AK PARTİ ROZETİ

- CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı. Gürzel’in AK Parti rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz” dedi. Gürzel de burada yaptığı konuşmada, AK Parti’nin yeni ailesi olduğunu söyledi ve şöyle dedi: “Beni kucakladığınız için çok teşekkür ederim. Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıze takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz’a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak. Beykoz’un hedefini biz de büyüteceğiz güzel hizmetler vereceğiz.” Erdoğan, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci’ye de parti rozetini taktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN T10F’LE TEST SÜRÜŞÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Togg’un yeni satışa sunulan modeli T10F teslim edildi. Togg Yönetim Kurulu üyeleri, otomobili Dolmabahçe’deki Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Plakasına Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, araçla ilgili teknik detaylar hakkında bilgi aldı. Test sürüşünün ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni modelin anahtarlarını takdim etti. Togg T10F’nin ilk teslim töreninde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

MİLLİ GURURUMUZ AVRUPA YOLLARINDA

Bakan Mehmet Fatih Kacır, “Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Milli gururumuz Avrupa yollarına çıkıyor. Togg T10F ve T10X, 29 Eylül’de Almanya’da satışa çıkacak. Togg artık sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da güçlü bir oyuncu olarak sahneye çıkıyor” dedi.

TOGG’UN YENİ FASTBACK MODELİ

- 27 Aralık 2019’da Gebze’de tanıtılan ilk prototiplerle birlikte yolculuğu başlayan Togg’un 29 Ekim 2022’de ilk seri üretim aracı T10X banttan indirildi. Togg, ilk yılını yaklaşık 20 bin satışla kapatırken, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla 81 ilde toplam satış 70 binin üzerine çıktı. 15 Eylül’de satışa çıkacak olan fastback model T10F, tıpkı T10X gibi Trumore platformu üzerinden satışa sunulacak.

KUDÜS RUM ORTODOKS PATRİĞİ DOLMABAHÇE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Patrik Giannopoulos, kabul sonunda hediyeleşti.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI HAMDİ KILIÇ VEFAT ETTİ

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı olan ve uzun yıllardır Erdoğan’ın konuşma metinlerini hazırlayan Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. 2007’den itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın metin ekibinde görev alan Kılıç, Başdanışman olarak 2015’ten beri konuşmaları hazırlayan ekibin de başındaydı.

BAHÇELİ İLE DE ÇALIŞTI

Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Hamdi Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde ‘siyasal iletişim’ dersleri verdi.

CENAZESİNE ERDOĞAN KATILDI

Hamdi Kılıç, Ankara’daki Ahmed Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Musallada bulunan değerli dava ve yol arkadaşımız, Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabb’im taksiratını, hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Ve yanımızda bir mesai arkadaşı olarak, hiçbir zaman işini aksatmadı” dedi. m Mert Gökhan KOÇ/ANKARA