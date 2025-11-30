Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Bu sefer başaracağız

Haberin Devamı

TÜRKİYE’de bilimsel çalışmaların desteklenmesini ve akademik başarıların ülke ile insanlığın hizmetine sunulmasını amaçlayan İlim Yayma Ödülleri’nin dördüncüsü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Temelleri 2017’de atılan, ilki 2019’da düzenlenen ve bu sene 4’üncüsü tertiplenen Türkiye’nin Akademi Ödülleri İlim Yayma Mükafatları vesilesiyle bugün sizlerle bir aradayız. Bir ilim meclisi olarak gördüğüm bu önemli merasimde emeği geçen her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum.

İlim Yayma Ödülleri’ne yönelik teveccüh her programda maşallah katlanarak artıyor. Bu sene 3 ayrı dalda 174’ü üniversiteler olmak üzere 188 kurumdan toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldı. İlim Yayma Ödülleri’nin önümüzdeki yıldan itibaren uluslararası bir hüviyet kazanacağını, bu ilim halkasının sınırlarımızı aşıp dünyanın dört bir yanına ulaşacağını da büyük bir memnuniyetle öğrendim. Niçin bizim bir Nobel’imiz olmasın? Bu adımı biz de atarız. Bu cesur ve isabetli adımlarından ötürü İlim Yayma ailemizi kutluyorum.

SUSMADIK SUSMAYACAĞIZ

Bu akşam aramızda sosyologlarımız var, tarihçilerimiz var, mühendislerimiz, doktorlarımız ve daha pek çok alanda kendi sahalarında uzmanlaşmış seçkin hocalarımız var. Şu gerçeği en iyi siz bilim insanlarımızın müşahede ettiğine inanıyorum. Asırlar boyunca üzerine yeni teoriler, yeni pratikler, yeni metotlar inşa edilen kavramlar, günden güne kan kaybediyor. İşte sizler de gördünüz. Gazze’de iki yıl boyunca işlenen cinayetleri, yapılan vahşi soykırımı, medeni denilen dünya yalnızca seyretmekle yetindi. Kardeşlerim, biz hiçbir zaman susmadık. Bundan sonra da susmayacağız. Malumunuz, bizim de devreye girmemizle bir ateşkes sağlandı. İsrail uyduruk sebeplerle ateşkesi sürekli ihlal ediyor. Hamas’ın, İsrail’in provokasyonlarına rağmen ateşkesin korunmasında sabırlı bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Bunu da memnuniyetle karşılıyoruz. Kış aylarına girdiğimiz şu gönlerde yaralarını sarmaya çalışan Gazze’deki kardeşlerimize o çadırların ne durumda olduğunu herhalde televizyonlarda izliyoruz. İnsani yardımları yine de ulaştırmanın gayreti içindeyiz.

SENARİST, YAPIMCI, YÖNETMEN AYNI

Türkiye olarak, adil ve kalıcı barış için hem ateşkesin muhafazası, hem de insani yardımlar noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Elimizdeki konteynırlardan göndermek istiyoruz, İsrail engelliyor, karşı çıkıyor.

Şimdi bakınız değerli dostlar, üstadın bahsettiği tarih bantları bizde de on yıllar boyunca tanımadığımız, duymadığımız, kulağımıza yabancı gelen bir sesle doldurulmak istendi. Ecdadın canlarını feda ederek vatan eylediği, barış, huzur ve kardeşlik tohumlarıyla yeşerttiği bu topraklarda bin yıldır yan yana yaşayanların kökleriyle bağı kopartılmaya çalışılıyor. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla birbirlerinden güç alarak yalnızca kader değil, keder birliği de yaparak tek vücut haline gelen bu millet ve bu milleti bölmeye, parçalamaya, fertleri arasına duvarlar örmeye uğraştılar. Bunda ne yazık ki bir dereceye kadar başarılı da oldular.

AYNI OYUN SAHNELENMEK İSTENİYOR

Şimdi de Terörsüz Türkiye sürecinde aynı oyunun sahnelenmek istendiğini görüyoruz. Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, coğrafyamıza huzur, güven, istikrar getirecek bu stratejik hamlemizin kimleri, hangi aktörleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin tabi ki farkındayız. Yarım asırlık bir tezgâhı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok ama çok iyi biliyoruz. Onlara sadece şunu söylüyorum. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah’ın yardımı, aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız. Büyük, güçlü, muteber ve muzaffer Türkiye ülkümüzü inşallah kuvveden fiile çıkaracağız. 86 milyonla birlikte kendini bu topraklara ait hisseden on milyonları da yanımıza alarak hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız. Bu ufka doğru, tahriklere kapılmadan, tuzaklara düşmeden, sabırlı, samimi, dikkatli ve öz güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Hedefe yaklaştıkça, süreci rotasından saptırmaya dönük sabotajların, algı çalışmalarının, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını da şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz ve geleceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için iktidarımızın da, ittifakımızın da, devletimizin de kararlılığının tam olduğunun bilinmesini isterim. Türkiye bir yola girmiştir ve inşallah bu yol bizi terörün olmadığı, her karışında kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu bir menzile götürecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan hediye takdim etti.

CEMİYETİMİZ 75’İNCİ YAŞINA GİRECEK

“Cemiyetimiz önümüzdeki sene 75’inci yaşına girecek. Cemiyetten filizlenip büyüyen vakfımız ise dolu dolu geçen 52 yılı geride bıraktı. Millet iradesinin gasp edildiği darbe dönemlerindeki yasak ve baskılara rağmen ilmin ışığını yayma yolculuğunda tam 3 çeyrek asır geride kaldı. Millete, ümmete ve insanlığa faydalı işler yapacak bilgili, şuurlu ve vicdanlı nesiller için başlatılan bu hareket hemen her alanda meyvelerini verdi. Önceliği daima vatanı ve bayrağı olan, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, ahlakı ve birikimiyle ışıl ışıl parlayan on binlerce genç işte bu ocakta yetişti. İmam hatip okullarının kurulması ve yaşatılması noktasında İlim Yayma ailesi her dönemde tarihi bir sorumluluk üstlendi. İlim Yayma Cemiyetimiz kuruluşundan bu yana 100’ün üzerinde imam hatip okulunu maarif davamıza kazandırmanın kıvancını yaşadı. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen kardeşlerimin, büyüklerimin tamamına bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.”

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İLİM Yayma Cemiyeti tarafından verilen toplam 9 milyon liralık ödüllerde, 5 milyon liralık Büyük Ödül’ün sahibi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özcan Erel oldu. Prof. Özcan Erel, ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 2 milyon liralık Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Ödülü’nün sahibi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Barış Bayram oldu. Prof. Dr. Bayram ödülünü TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un elinden aldı. Yine 2 milyon liralık Sosyal Bilimler Ödülü’nün sahibi ise Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şener Aktürk oldu. Aktürk’e ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin takdim etti.