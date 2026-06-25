Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: 86 milyon derin nefes alacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Cumhur İttifakı ortağımız MHP’yle birlikte başlattığımız, akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. Terörsüz Türkiye süreci, geride bıraktığımız 22 ayda ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye’nin kuzeyindeki sorun Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. Entegrasyon süreci başarıyla hayata geçiriliyor.

NE KADAR KANLI BİR OYUNU BOZDUK

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İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Sürecin sağladığı müspet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Terörün gölgesi çekildikçe; turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz. Terör defteri tamamen kapanınca, 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Türkiye, artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kurtulmak istediği ortada. Cumhur İttifakı olarak milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.

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DÜZENLEMEYİ MECLİS’E SUNACAĞIZ

Gelinen noktada, örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra, fazla da uzatmadan, söz konusu düzenlemeyi Meclis’in takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak Meclis’imizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin Terörsüz Türkiye sürecidir.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Liderler görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

PARTİLİLERE UYARI: SANDIK İMTİHANI

İster iktidar ister muhalefet sıralarında olalım; milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclis’i çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclis’in mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı dahi heba etme lüksümüz yok. Partimizin 25. kuruluş yıldönümünü 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ve 76 yıllık demokrasi mücadelemizde taşıdığı öneme en uygun şekilde kutlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 25. yılımızı hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine geçecek zengin bir içerikle idrak edeceğiz.

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CHP’YE ‘ÇOKBAŞLILIK’ ELEŞTİRİSİ

Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alâkadar etmez. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmalar son günlerde aynen buna evrilmiş. TBMM’nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisini değil Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çokbaşlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.

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ÇAMUR GÜREŞİNE ÇEKEMEYECEKLER

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye, bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hâkimken, biz ittifak olarak uyum ve dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.

MECLİS’İ TIKAMA ALIŞKANLIĞI

İstiklâl Harbimizi sevk ve idare eden TBMM, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır, merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. 12. Yargı Paketimizin yasalaşması sürecinde sizlerden kararlı tutumunuzu sürdürmenizi bekliyorum. Biz millete görevimizi yerine getirmek için çalışırken maalesef muhalefet, Meclis’i tıkama alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor.

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ŞAHSİ KAVGALARINI MECLİS’E TAŞIYANLAR

Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını Gazi Meclis’e taşıyanlar eklenmiştir. Sabahın 9’unda gelip salon işgal edeni mi, birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi, dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı, dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün ‘halk düşmanı’ diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut. Çerçici dükkânı gibi yok yok. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet ne ararsan hepsi var. İzahı olmayan şeyin mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu.”

İSRAİL’İN OYUNLARINA EYVALLAH DEMEDİK

Verdiğimiz mücadelenin, çektiğimiz çilenin, ödediğimiz bedelin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, itibar kazanmıştır. Türkiye, küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek, bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkânlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde, Türkiye’nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkânı elde ettik. Aklıselimi, sağduyuyu, hakkaniyeti merkeze alan siyasetimizle ülkemizi bu ateş çemberinden uzakta tuttuk. Türlü kışkırtmalara rağmen tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına izin vermedik. İsrail’in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik.

ÇILDIRMIŞ BİR GRUP RADİKAL VAR

Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail’in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında, aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade, çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki; herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.

Bölgemize barış eğer gelecekse, İsrail’e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın, bölgemizde sulhu sükûnun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah’ın izniyle engelleyemeyecek. Türkiye olarak, iğne ucu kadar bile olsa, barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.

NİMET ÖZDEMİR AK PARTİ’YE KATILDI

- CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti’ye katıldı. Özdemir’in AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı.

MELONİ’NİN SİGARAYI BIRAKMASINA DESTEK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından TBMM’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sigarayı bıraktığı hatırlatılınca Erdoğan, “Ne kadar güzel. Keşke ülkemdekilere de bıraktırabilsem” dedi.

Geçen yıl Mısır’da düzenlenen zirvede Erdoğan’ın “Seni iyi gördüm ama sigarayı bıraktırmam lazım” sözlerine Meloni, “Biliyorum” yanıtını vermişti. İki lider arasındaki diyaloğa aynı ortamda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılmış “Bu imkânsız” yorumunda bulunmuştu. Meloni, geçtiğimiz hafta Fransa’da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi’nde sigarayı bıraktığını açıklamıştı. -ANKARA