Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Al-ver süreci değil kardeşlik iklimi

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

ÖRGÜT ÇIKMAZ YOLA GİRDİĞİNİ ARTIK ANLAMALI

Terörsüz Türkiye süreci konusunda istihbarat teşkilatımız çalışmalarını devam ettiriyor. Bildiğiniz gibi Sırrı Süreyya Önder, DEM heyetinin içerisindeydi. Allah şifalar versin. Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik. Demokratikleşme konusunda en ileri adımları attık. Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak. Biz motivasyonumuzu koruyoruz. Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir.

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SDG’NİN KONFERANSI

FEDERATİF YAPI HAM HAYAL

Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Suriye hükümetinin de aynı hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz. Suriye’deki silahlı grupların Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması ve Suriye’nin birliğine bütünlüğüne katkı sağlaması oldukça önemli. Federatif yapı konusu ise ham hayalden öteye gitmeyen bir husustur. Suriye gerçekliğinde de yeri yoktur. Suriye’de federal yönetim hayalleri kurarak bölgeyi tehdit edecek kararlar değil, bölgenin istikrarına hizmet edecek kararlar almalarını tavsiye ederim. Bölgemizde oldu-bittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.

İSRAİL’İN SURİYE’YE SALDIRILARI

OLUMLU İKLİMİ BALTALAMA GİRİŞİMİ

Şu anda Sayın Şara ve ekibiyle gerek Dışişleri Bakanımız gerek İstihbarat Başkanımız gerek Savunma Bakanımız gerekse Enerji Bakanımız irtibat halindeler ve bu temaslar sıkı bir şekilde devam ediyor. Biz Suriye’nin inşa ve ihyası için birçok adım atılması gereğine inanan bir ülkeyiz. İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları, Suriye’deki yeni yönetim ile başlayan olumlu iklimi baltalama girişimidir. İsrail’in yaptığı provokasyondur ve bu kabul edilemez. Komşumuz Suriye’yi yeni bir istikrarsızlık bataklığına sürükleyecek her türlü girişime karşı tepkimizi çeşitli şekillerde gösteririz.

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RUSYA-UKRAYNA

BU SAVAŞ HERKESE KAYBETTİRDİ

Temennimiz odur ki bu ateşkesi biraz daha geliştirelim, genişletelim. İnşallah bu geçici ateşkes, devamında kalıcı barışa bir kapı aralar. Biz zaten en başından beri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erebileceğini söylüyoruz. Bu konuda umudumuzu hiç kaybetmedik. Zaman zaman çatışmaların şiddetlendiği anlarda bile tarafları bir masa etrafında topladık ve barış için müzakereyi önerdik. Böylesi zamanlar provokasyonlara ve müdahalelere açıktır. Bu savaş, sadece iki ülke için değil küresel güvenlik açısından da oldukça önemli. Çünkü bu savaş herkese kaybettirmiştir. En çok da Rusya ve Ukrayna kaybetmiştir. Türkiye olarak barışa katkı sağlamaya ve destek vermeye devam edeceğiz.

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DOSTUM TRUMP’LA İLK FIRSATTA GÖRÜŞECEĞİZ

“Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız. Telefon görüşmemiz oldukça samimi, verimli, ve dostaneydi. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var. İlişkilerimizin seyrine yön verecek görüşmemiz için bakanlıklarımız çalışma yapıyor. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu destekliyoruz. Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz. Farklı düşündüğümüz alanlarda da makul bir zeminde uzlaşma arayışlarımız sürecektir.”

KKTC’Yİ YALNIZ BIRAKMAYIZ

“Bu hafta sonu TEKNOFEST ekibi Kıbrıs’a gidiyor. Nasip olursa biz de cumartesi günü Kuzey Kıbrıs’ta olacağız. Kuzey Kıbrıs’ta biliyorsunuz muhteşem bir parlamento binası ve cumhurbaşkanlığı binası yaptık. Her ikisi de gıpta edilecek eserler. Bir taraftan da yargı binalarının başlatılmasıyla ilgili adımı atıyoruz. Millet bahçeleriyle, donatılarıyla gerçekten muhteşem bir eser meydana getirdik ve cumartesi orada olacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC’yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız.”

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İMAMOĞLU DAVASI

BİZ KAMERA BANTLATMAYIZ

“Ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız ‘jammer’ nerede, ne işe yarar, bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel’e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız; eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.”

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İTALYA ZİYARETİ

MELONİ’Yİ TÜRKİYE’YE DAVET ETTİM

“İş Forumu’nun kapanışını Sayın Meloni’yle birlikte gerçekleştirdik. Foruma her iki ülkeden çok sayıda işinsanı katıldı. Forum vesilesiyle firmalarımız ve İtalyan şirketleri arasında muhtelif işbirliği alanlarında 10’dan fazla mutabakat ve anlaşma imzalandı. Sayın Meloni’yle görüşmemizde ikili ticaretimizi 30 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik. Cumhurbaşkanı Mattarella’yı ve Sayın Meloni’yi ülkemize davet ettim. Ayrıca Papa Fransuva’nın vefatı nedeniyle Vatikan’a taziye ziyaretinde bulundum ve Papalık Makam Vekili Kevin Joseph Farrell’le görüştüm.”