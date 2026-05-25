Erdoğan’dan telekonferans diplomasisi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve aralarında Mısır, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn’in de olduğu ülke liderleriyle İran ve Orta Doğu’daki gelişmeleri konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Âl-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İRAN VE ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER

Görüşmede, İran ve Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran’la diplomatik sürecin Başkan Trump’ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye’nin bölgenin tümünde barışın hâkim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.

