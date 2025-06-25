Erdoğan’dan taraflara ateşkese tam riayet çağrısı

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NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi Ankara’da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Zirvede ittifakın caydırıcılık ve savunmasını pekiştirecek adımları değerlendireceğiz. Müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. NATO’nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare eden bir müttefikiz. Ülkemizin savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. İttifak sathında savunma sanayisinin güçlendirilmesini önemsiyoruz.

KISITLAMALAR KALDIRILMALI

Ancak, daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefi ile yola çıkarken, müttefikler arasında savunma ürünleri ticaretinin önüne engeller getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu engelleme ve kısıtlamaların en kısa sürede amasız-fakatsız kaldırılması gerekiyor.

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Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin son dönemde savunma ve güvenlik alanında girişimlerini de yakından takip ediyoruz. Avrupa’nın güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sunan ülkemiz, Birliğin savunma girişimlerine uygun şekilde dahil edilmelidir. Türk savunma sektörünün Birliğin savunma mekanizma ve projelerine dahili tüm Avrupa’nın faydasına olacaktır. Bu konuda öncelikle bizim gibi birlik üyesi olmayan ülkelerle yakın istişare halindeyiz. İttifakın Avrupa sütununu destekleyici tedbirlerini ele almayı planlıyoruz. Zirvede ayrıca, yıllar önce öngörülü bir yaklaşımla ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak, bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz.

YIKIM POLİTİKASININ SONLANDIRILMASI

Ukrayna’daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretler zirvenin başlıkları arasında yer alıyor. Müttefikler Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz ittifaka karşı sorumluluklarımıza halel getirmeksizin, savaşın diplomasi yolu ile sonlandırılmasına dair çabalarımızı anlatacağız. 3 yıllık aradan sonra geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul’da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. İstanbul sürecinin devamına yönelik yeni adımlar planlıyoruz. Gerek zirvede gerek ikili görüşmelerimizde Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkat çekeceğiz. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz.

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DİPLOMASİYE ŞANS TANINMALI

13 Haziran’dan beri bölgemizde tansiyon iyice tırmandı. İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan süreçte en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerimiz oldu. Dün ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak, ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve ihtilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye’de ev sahipliği yapmak istiyoruz. Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz.“

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI... "SONSUZA KADAR SÜREMEZ"

“(Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması) Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumudur. Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık-yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydettik. İstanbul’daki görüşmeler atılan en önemli adımlardan biridir. Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sahadaki gelişmelerin de umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul’da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımıza bu vizyonu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz.”

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İSRAİL’İN SALDIRILARI... "BEDELİNİ BÜTÜN DÜNYA ÖDER"

“İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail’in Filistin ile başlayan Lübnan’a, Suriye’ye, Yemen’e nihayetinde de İran’a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şarttır. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder. Biz herkesi aklı selime çağırmaya, diplomasinin imkânlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çatışmalardan kastımız sadece İsrail ile İran arasındaki gerilim değil, İsrail’in Gazze’deki açlığı silah olarak kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte hep bu gerilimin Gazze’deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söylüyoruz. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır.”-

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan basın toplantısında, Suriye’deki kilise saldırısına ilişkin şöyle konuştu: “Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın Terörsüz Türkiye hedefimize, yürüyüşümüzde hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Terör bölgemizde çoğu zaman bir maşa olarak kullanıldı. DEAŞ’ın kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekâtı ile bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Suriye’nin 13 yıllık iç savaş sonrası huzur ve istikrar için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Suriye’yi yeniden çatışmalı bir geleceğe taşımak isteyenlere Suriye yönetimi asla müsaade etmez. Suriye yönetimi DEAŞ dahil bütün terör örgütleri ile mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz. Suriye müreffeh ve huzurlu geleceğine inşallah ulaşacaktır. Terörle mücadelede Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak kısa sürede mesafe alacağına inancım tamdır.”