Erdoğan’dan Tank Palet Fabrikası mesajı: Tapusu devlette, öyle de kalacak

İstanbul'dan helikopterle Arifiye’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fabrika bahçesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından askeri törenle karşılandı. Fabrikada incelemelerde bulunan Erdoğan’a, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edildi. Cuma namazını fabrika içindeki camide işçilerle birlikte kılan Erdoğan, ardından BMC üretimi yerli otobüsün üzerinden çalışanlara seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

FABRİKADA YENİ DÖNEM BAŞLATTIK

“Bu fabrikamız 1973 yılından beri Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza hizmet veriyor. Yaklaşık 4 yıl önce de bu tesisi, birinci ana tamir fabrika müdürlüğü adıyla Milli Savunma Bakanlığı bünyesine aldık. Ardından 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ve bu bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BMC şirketi arasında imzalanan protokolle, fabrikada yeni bir dönemi başlattık.

İŞÇİLERİN KADROSU MSB’YE BAĞLI ASFAT’TA

Esasen BMC burada sermayesinin tamamı devlete ait olan ASFAT şirketinin işletmecisi konumundadır. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine’nin, tahsisi milli savunma bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır. Tapusu devlettedir. Öyle de kalacaktır. Fabrikanın işletmesini yürüten firma Türk firmasıdır. Burada çalışan işçilerimizin kadroları MSB’ye bağlı ASFAT’ta bulunmaktadır. Dolayısıyla fabrika kadrosundaki hiçbir çalışanımız hak kaybına uğramamıştır. Üretim eskiden olduğu gibi TSK’nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, askerlerimizin kontrolünde devam etmektedir. Fabrikayla ilgili her türlü denetim yetkisi Milli Savunma Bakanlığımıza aittir.

KATAR BURANIN FİNANSAL ORTAĞI

Firmanın yabancı ortağı sadece finansal ortaktır. Hani diyorlar ya ‘Katar’, ‘Katar’. Evet. Katar buranın finansal ortağıdır. Ve yüzde 49’uyla... Yüzde 51 Türk ortaklara aittir. Fabrikanın fiili yönetiminde Tosyalı Holding dışında ortak yoktur. Fabrikanın işletmesini yürüten Türk şirketinin yönetim yapısı da yakında değişmiştir. Artık buradaki çalışmalar demir çelik sanayicilerinden Tosyalı Holding tarafından sürdürülecektir.”

KILIÇDAROĞLU’NA: GENÇLERİMİZE HAKARET EDİYORSUN

Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da şöyle yüklendi:

“Her kim bu fabrikanın satıldığını, hele hele yabancılara satıldığını iddia ediyorsa bilin ki yalan söylüyordur. Bay Kemal, işi gücü, akşam yalan, sabah yalan. İşte daha yeni ne diyor, ‘Katar’ın gençlerini tıp fakültesine biz sınavsız alıyormuşuz’. Yok böyle bir şey. Hukukta bir kaide var. Müddeiyi iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddianı ispat edemezsen, namertsin. Bunu ispat edeceksin. Yok böyle bir şey. Olamaz. Ve sen bizim gençlerimize hakaret ediyorsun. Saygısızlık yapıyorsun. Bir gün önce bunu açıklıyorsun, bir gün sonra imtihanlar var. Böyle bir şey olabilir mi?

Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP’nin başındaki bu zat yargı tarafından tazminat cezasına da çarptırılmıştır. Milletimiz bu yalancıları 2023 seçimlerinde bir kez daha sandığa gömerek hak ettikleri cezayı verecektir.

SEÇİM TARİHİ 2023

Bu ara ‘6 ay sonra seçim var. Biz geliyoruz’ diyor. Sen bu 6 ayı daha çok konuşursun. Seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Siyaset dürüstlük ister. Ama dürüstlük bunların semtine uğramamış.”

ALTAY’I DA BURADA ÜRETECEĞİZ

“Altay tankının üretimini de burada yapmayı planlıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Yazılımdaki gençlerimize sordum. Dedim, ne zaman bitiriyoruz bu işi. En kısa zamanda diyorlar. Kısa zaman ne zaman? Artık bize bunu söyleyin. Kendilerine en sonunda şunu söyledim: 2023’ün başında bunu yetiştirmeye var mıyız? Biz de bütün ekibi sıkıştıracağız ve hedef, buradan Altay’ın 2023’ün başında orduya teslim törenini yapacağız. BMC istihdam ettiği ilave mühendislerin de katkısıyla, buradaki diğer faaliyetleri yürütmenin yanında, ülkemizin yerli ve mille tank projesini de gerçekleştirecektir. Her ne kadar burası bir palet fabrikasıysa da inşallah tankı da burada üreteceğiz.

LİBYA’DA DA VARIZ SURİYE’DE DE

Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan Fırtına obüslerinin üretiminde emeği geçen herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle yeni nesil Fırtına obüslerimizin üretimine başladık. İnşallah bundan sonra Kahraman topçularımız, çok daha güçlü, çok daha donanımlı bir şekilde düşmanlarımızı yer ile yeksan etmeyi sürdürecektir. Libya’da olduğu gibi, Azerbaycan’da olduğu gibi aynen devam edecektir. Bize ne dediler. Ne işiniz var Suriye’de, ne işiniz var Libya’da? Ne işiniz var Karabağ’da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz’de? Bunu diyenler ya dünyadan habersiz, ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Biz Libya’da da varız. Azerbaycan’da da varız. Suriye’de de varız. Doğu Akdeniz’de de varız. Olmaya da devam edeceğiz.

AVRUPA KOMİSYONU BAŞKANI’NA ‘MESAJ’ TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e de tepki gösterdi: “Allah nasip ederse 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız. Geçen gün Avrupa Komisyon Başkanı’yla konuşuyoruz. Diyor ki, ‘Duydum ki Kıbrıs’a gideceksiniz’. ‘Evet’ dedim ‘gideceğim’. ‘Oradan sert mesajlar vermeseniz.’ Dedim, ‘Nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz, ben o metni orada okurum’. Bunlar kimin kim olduğunu hâlâ öğrenememişler. Yahu ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan’ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız ne ise hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Ve Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’taki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz.”

Erdoğan Sakarya Tank Palet Fabrikası’na gelişinde otobüs üstünden işçilere seslendi, fabrikanın içinde inceleme yaptı.

ADAPAZARI’NDA TOPLU AÇILIŞ: GERÇEKTEN ÇOK ÖZLEDİM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası’ndan sonra otobüsle Adapazarı merkezine geçti. Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki törende, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilk yerli ve milli elektrikli treni hizmete alan Erdoğan, Sakaryalılar’a “Bu pandemi bizi birbirimizden ayırdı. Gerçekten çok özledim” diye seslendi. Erdoğan şunları söyledi:

SENİN GÜCÜN ENGELLEMEYE YETMEZ

“Arifiye’deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Her ne kadar birileri savunma sanayiinde atılan her adımı engellemek için her türlü iftirayı atmakta çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklali ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücü bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de engellemeye yetmez. İşte millet, Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet.

SIKINTILARI BİZ ÇÖZERİZ

Bu ülkede sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken, biz Türkiye’yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda ileriye taşıdık. Bugün Avrupa’nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin. 100 euro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler. ‘Böyle de olmaz. Belli bir bedel alın’. Hayır.

BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ

Bugün Türkiye’nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah’ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, sırtımızı bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız.

Karşımızda bu ülke için dikili tek ağacı olmayan bir zihniyet var. Kim o. CHP. Elindeki 3-5 belediyenin bile hakkını vermekten aciz bu zihniyetin, avara kasnak gibi tekrarladığı yalanlara milletimizin karnı toktur.”

TARAKLILARA ÇAĞRI

Sakarya'da doğalgaz olmayan tek ilçenin Taraklı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar bu eksiğin tamamlanması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e direktif verdi. Erdoğan kalabalığa dönerek, “ Eğer verilmezse; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önüne gelebilirsiniz. Beni de çağırın” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara