Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan talimat: Kılıçdaroğlu’nun ‘seçmen’ iddiasını araştırın

Güncelleme Tarihi:

#Kılıçdaroğlu#Seçmen#Talimat
Erdoğan’dan talimat: Kılıçdaroğlu’nun ‘seçmen’ iddiasını araştırın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmen listelerinin kendilerinde olduğu yönündeki açıklaması tartışıldı. Erdoğan’ın “Bu iddiaları araştırın. YSK da bunu araştırmalı” dediği belirtildi.

Haberin Devamı

AK Parti kurmaylarının, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarının hukuki boyutuyla ilgili araştırma yaparak Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.

BU KONULARI İYİ ANLATIN

Edinilen bilgilere Erdoğan toplantıda seçim tarihine kadar dört konunun vatandaşa anlatılması gerektiğini söyledi: “20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri anlatın. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programa, gerekli tecrübeye sahip siyasi kadrolara biz sahibiz. Küresel siyasi, ekonomik ve askeri krizlerin etkisini arttırdığı bir dönemde bunun üstesinden biz geliriz. Ülkemiz, kendimiz ve evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaşabiliriz. Şayet bunu başarırsak 2023’te sandıktan birinci çıkmamamız için bir sebep göremiyorum.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN

Haberin Devamı

“Bundan sonra daha çok arazide olacağız. Daha çok çalışacağız. Artık seçim sathı mailine girmiş olduk. Milletvekili adayları üzerinde çalışma yapın. Alternatif isimler oluşturun.”

ENERJİ KRİZİ YAŞANMAYACAK

Toplantıda, Şanlıurfa’daki elektrik kesintisi de gündeme geldi. Erdoğan konunun ayrıntılarını öğrenmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i toplantıya çağırıp, “Bunun mahiyetini araştırın. Yapılması gerekenleri yapın” talimatını verdi. Dönmez de Türkiye’nin Avrupa’daki gibi bir enerji krizi yaşamayacağını, çalışmaların sürdüğünü anlattı.

TÜM BAKANLAR KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bundan sonra yapılacak MKYK toplantılarına bütün bakanların katılması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kılıçdaroğlu#Seçmen#Talimat

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen