Erdoğan’dan tahıl koridoru vurgusu: Neticeye ulaşmaya çalışacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Beştepe’de birlikte başkanlık ettiği Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesinin ardından 9 alanda işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı. Erdoğan, Draghi ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

YENİ HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

“Bugün stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz, dostumuz İtalya ile üçüncü Hükümetlererası Zirve toplantımızı icra ettik. İşbirliği imkanlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34’lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor. Şirketlerimizi işbirliklerini arttırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. İtalya ile tesis ettiğimiz askeri savunma ilişkileri ve savunma sanayi işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor. Gündemimizde terörle mücadele de işbirliği olarak ayrıca önemli bir yer tutuyor. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Bunların içinde en önemlilerinden birisi de Türk-İtalya Üniversitesi’nin kurulması girişimidir. Sayın Başbakan ile Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdik. İtalya’nın bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik desteği için kendilerine teşekkür ettik.

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TÜRKİYE AB İÇİN ÖNEMLİ

Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye’nin birlik için ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koydu. İtalya, Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum.

BM ÇATISI ALTINDA DEVAM ETSİN

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere sürecine geri dönülmesi ve Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracına yönelik BM planı hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakan ile ayrıca Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. (Tahıl krizi) Karadeniz koridoru büyük önem arz ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin’in gerek Sayın Zelenski’nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu tahılın ama buğdaydı ama arpaydı bunların dünyaya ulaşması söz konusu. Örneğin bizim bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Bizler bu konuda iki lidere aracı olmayı ve bunun BM çatısı altında devamını istiyoruz. Bir hafta 10 gün içinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.”

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TÜRKİYE’NİN ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN

İtalya Başbakanı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bugünün amacı iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri götürmekti. Karşımızda büyük sınamalar var. Burada birlikte çalışıp göğüslemek istiyoruz. Sürekliliği olacak istikrarlı bir barış peşindeyiz. Türkiye’nin arabuluculuk (Rusya ile Ukrayna arasındaki) çalışmaları için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle tahıl ambargosunun kaldırılması yönünde çabaları takdire şayan. Gübrelerin serbest geçişinin olması lazım. Türkiye’nin burada merkezi bir rolü var. Temennim Rusya’nın bu girişime imkân vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. İnsan hakları konusunda, kadınlara karşı şiddeti kapsayan İstanbul Sözleşmesi’ne girmek yolunda Sayın Erdoğan’a telkinde, teşvikte bulundum. Türkiye’ye çok teşekkürlerimi arz etmek istiyorum.”

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ERDOĞAN: İNSANLARI DENİZDEN TOPLUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “göçmenlerin geçişi konusunda ortak mekanizma gündeme geldi mi” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu konuda geri itme çabalarında maalesef Yunanistan artık Avrupa’dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Geri itmeler düzensiz göçteki insanlar İtalya’ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz geri itmelerde elimizden gelen gayreti göstererek bu insanları denizden toplamaya çalışıyoruz.” Cumhurbaşkanı, SAMP-T hava savunma sistemi ile ilgili ise “Bir an önce SAMP-T konusunda imza safhasına gelelim, imzaları atalım istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Sayın Başbakan ile bu konuda mutabakatımız tam, herhangi sıkıntı söz konusu değil. Macron ile mutabakatımız var. Temennimiz bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.” dedi.