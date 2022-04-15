Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan’dan sürpriz BBP ziyareti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Birlik Partisi#Mustafa Destici
Erdoğan’dan sürpriz BBP ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün sürpriz bir şekilde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

Haberin Devamı

BBP Genel Merkezi’ni dört yıl aranın ardından ziyaret eden Erdoğan’ı Destici ve parti yönetimi kapıda karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra genel merkez binasına girerken, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları el sallayarak selamladı. Yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmede Erdoğan ve Destici, ekonomideki son gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, 2023 seçimleri ve Seçim Yasası başta olmak üzere güncel konuları değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA TEREDDÜT YOK

Destici ziyarette Erdoğan’a Abdülhamid Han tuğraları ve 150 yıllık bir pano hediye etti. Destici, görüşmenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, “Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok, üç parti devam ediyoruz. Biz bu ittifakın güçlenerek devam etmesinden yanayız. Sağlam bir şekilde Cumhur İttifakı’nın içerisindeyiz” dedi. Erdoğan son olarak 2018 seçimlerinden hemen önce BBP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyük Birlik Partisi#Mustafa Destici

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı