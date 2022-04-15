Erdoğan’dan sürpriz BBP ziyareti

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BBP Genel Merkezi’ni dört yıl aranın ardından ziyaret eden Erdoğan’ı Destici ve parti yönetimi kapıda karşıladı. Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra genel merkez binasına girerken, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları el sallayarak selamladı. Yaklaşık bir saat süren baş başa görüşmede Erdoğan ve Destici, ekonomideki son gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı, 2023 seçimleri ve Seçim Yasası başta olmak üzere güncel konuları değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKI’NDA TEREDDÜT YOK

Destici ziyarette Erdoğan’a Abdülhamid Han tuğraları ve 150 yıllık bir pano hediye etti. Destici, görüşmenin ardından gazetecilerin soruları üzerine, “Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok, üç parti devam ediyoruz. Biz bu ittifakın güçlenerek devam etmesinden yanayız. Sağlam bir şekilde Cumhur İttifakı’nın içerisindeyiz” dedi. Erdoğan son olarak 2018 seçimlerinden hemen önce BBP Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti.