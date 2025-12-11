Erdoğan’dan Suriye’ye ziyaret

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, “Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah’ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız” dedi. Suriye ziyaretiyle ilgili herhangi bir takvimlendirme yapılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyla ilgili “Suriye’ye misafir olarak gideceğiz” dediği belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE UYARISI

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama da değerlendirildi. Erdoğan, “Buradan geri dönüş yok. Bu işi mutlaka halledeceğiz. Bu beladan, bu prangadan Türkiye ve milletimiz mutlaka kurtulacak. Herkesin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor. Bu süreçte hepimizin diline, üslubuna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Rapor metnini bekliyorum” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de, AK Parti’nin komisyona sunacağı raporla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 60 sayfa olan raporda, suça karışmamış terör örgütü üyelerini topluma kazandırma, iş bulma, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla yönetmelik ve yönerge çıkarılması da AK Parti’nin önerileri arasına eklendi. Raporun hafta sonu Meclis’e sunulacağı belirtildi.

ASGARİ ÜCRET

Erdoğan’ın MYK toplantısında asgari ücretle ilgili bir yorum yapmadığı öğrenildi. Ancak Meclis’ten geri çekilen üst düzey bürokratlara 30 bin liralık seyyanen zam düzenlemesiyle ilgili Erdoğan, “Yeterince müzakere edilmeden bu tür şeylerin Meclis gündemine gelmemesi gerekiyor” dedi.