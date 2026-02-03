Erdoğan’dan Suriye ve İran yorumu: Yakından takip ediyoruz

Haberin Devamı

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

“Dış politikada Suriye ve İran bağlamındaki kritik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye 911 kilometre ile kara sınırlarımızın en uzun olduğu komşumuz. Bunun da ötesinde Suriye çok köklü dini, kültürel, tarihi, ticari ve beşeri bağlara sahip olduğumuz kardeş bir ülkedir. Dicle ve Fırat birbiriyle ne kadar kardeşse biz de başta Suriye olmak üzere güneydeki komşularımızla işte öyle kardeşiz. Türkiye’nin Suriye ile niçin bu kadar yakından ilgilendiğini muhalefet çevreleri bir türlü anlayamadı. ‘Ortadoğu bataklığı’ dediler, ‘Bize ne Suriye’den’ dediler. Suriye ile Türkiye’nin güvenliğinin iç içe geçtiğini görmek, bu gerçeği kabullenmek istemediler. 13.5 yıl boyunca Suriye’deki gelişmelerini doğru okuyamayanlar bugün de aynı çizgide politika yapmaya, söylem üretmeye maalesef devam ediyorlar.

Haberin Devamı

MUHALEFET ÇUVALLADI

Başta ana muhalefet partisi olmak üzere Suriye’deki hadiselere ideolojik taassupla bakanlar yine çuvalladı. Bu kardeşlik sınavından yine sıfır çektiler. Suriye’nin meşru yöneticilerini hedef alarak, insanları ayrıştırarak bu mesele üzerinden siyasi prim hesabı yaparak bir kez daha sınıfta kaldılar. Türkiye Suriye yönetimiyle yakın iş birliği halinde her türlü insani yardımda bulunuyorken, gerilimin düşürülmesi, çatışmanın önlenmesi, anlaşmanın sağlanması için elinden geleni yapıyorken, ‘Kürt düşmanı’ gibi son derece çirkin ifadelerle ülkemize iftira attılar. Biz bölgemizin her karışında barıştan, huzurdan, istikrardan, uzlaşmadan, toplumlararası kucaklaşmadan yanayız. Sınırlarımızın ötesinde yangın varsa, çatışma, savaş varsa bizim burada kendimizi güvende hissetmemizin mümkün olmadığını çok iyi biliyoruz.

Gözden Kaçmasın İran barış masası Türkiye’de kuruluyor Haberi görüntüle

SURİYE’NİN İÇ BARIŞI

Türkiye olarak komşumuz Suriye’nin bir an önce iç barışını tesis etmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Yanı başımızda sürekli istikrarsızlıkla boğuşan değil; Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Hıristiyan fark etmeksizin Suriye halkının tüm kesimlerinin barış içinde esenlik ve huzur içinde yaşadığı bir komşu görmek istiyoruz. Suriye’de barışa ve istikrara katkı veren, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini garanti eden her adım bizim için makul ve makbuldür. Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden tek ordu, tek devlet ve tek Suriye temelinde çözülmesi çok önemlidir.

Haberin Devamı

DİNAMİTLEYEN ALTINDA KALIR

Suriye hükümeti ile SDG denilen yapı arasında 18 Ocak ve 30 Ocak’ta varılan

anlaşmaları bu zaviyeden değerlendiriyoruz. Son anlaşmalarla Suriye halkının önünde artık yeni bir sayfa açılmıştır. Her kim bunu dinamitlemeye teşebbüs ederse; açık ve net söylüyorum, bunun altında kalacaktır. Bugün veya gelecekte ne uğruna olursa olsun terörden medet umanlar, teröre başvuranlar hiçbir şekilde sonuç alamayacaklarını bilmelidir. İpe un serme, ayak direme, oyalama gibi ucuz hesaplara başvurulmadan anlaşmanın ruhuna uygun bir şekilde hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Türkiye çatışmaları körükleyen, gerilime yatırım yapan, insan hayatını hiçe sayan bütün kan tüccarlarının karşısında kararlılıkla duracaktır.

Haberin Devamı

KIYAMETE KADAR BURADAYIZ

Hepimiz asırlardır buradayız. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Başımız dara düştüğünde yine birbirimizin kapısını çalacağız. Tüm vatandaşlarımdan, sınırlarımızın ötesindeki tüm kardeşlerimden bu konuda çok dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenleri aramıza almayacağız. Nefreti, öfkeyi, husumeti körükleyenleri aramıza almayacağız. Pusuda bekleyenleri, ellerini ovuşturanları, kardeşliğimizi kundaklamaya çalışan fitne tüccarlarını aramıza almayacağız. Kendi ikbalini Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Nusayri’nin izmihlaline haline bağlayan özellikle o habis odakları aramıza almayacağız.”

Haberin Devamı

‘İMALAT’TA 100 MILYARLIK KREDI PAKETI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ekonomik gelişmeleri anlatırken imalatçılara kredi müjdesi de verdi:

“İktidarı devraldığımızda 27 milyar dolar olan rezervlerimiz geçen hafta itibariyle 215.6 milyar dolara ulaştı. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Her fırsatta millete karamsarlık aşılayan güya ekonomist kılıklı operasyon aparatlarının bu ülkenin bahtını karartmasına izin vermeyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda emek yoğun sektörlerimize yönelik 2026 yılında uygulayacağımız istihdam koruma programında istihdam başına aylık 3 bin 500 liralık desteğin müjdesini vermiştik. Şimdi de imalat sanayi işletmelerimizin finansmana erişimde yaşadıkları zorlukları hafifletecek yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde uygun koşullu bir finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vade imkânı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak. İstihdam yoğunlukları ile orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkânını sunacağız. Finansman paketini aynı zamanda kredi kefalet paketi ile de destekliyoruz.”

Haberin Devamı

S.ARABİSTAN VE MISIR ZİYARETİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan bugün başlayacak Suudi Arabistan ve Mısır ziyareti için şöyle dedi: “Her iki kardeş ülkede yapacağımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz yanında bölgemizdeki sıcak gelişmeleri ele alacağız. Gazze’nin güvenlik ve inşasında hangi ortak adımları atabiliriz, İran krizinin daha fazla tırmanmaması için neler yapabiliriz... İnşallah bunları değerlendireceğiz. Asrın felaketinin üçüncü yıldönümünde Osmaniye’de olacak, Osmaniyeli kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.”

BÖLÜNMÜŞ YOLDA YENİ HEDEF 38 BİN KM.

“23 yıldır 86 milyonun her bir ferdine hizmetkarlık ediyoruz. Ana muhalefet gibi ‘Atam izindeyiz’ deyip yılın tamamında izin yapanlardan değiliz. 30 Ocak’ta yapımı tamamlanan bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresini hizmete almanın gururunu yaşadık. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol ağımız sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 30 bin 49 kilometreye, bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehirlerimizin sayısını da 77’ye çıkardık. Bölünmüş yol ve otoyol yatırımlarımız her yıl yaklaşık 303 milyar liralık ekonomik fayda sağlıyor. Her alanda olduğu gibi ulaştırmada da hedeflerimiz büyük. Hâlihazırda 30 bin 49 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı ilk aşamada 31 bin 250 kilometreye, ardından da 38 bin 60 kilometreye çıkaracağız.”

TURİZMDE REKOR KIRDIK

“Oldukça iyi başlayan ancak bölgesel krizler sebebiyle bir ara zorlanan Türk turizmi 2025 yılını rekorla tamamladı. TÜİK tarafından açıklanan en son verilere göre 2025 yılında turizm gelirimiz yüzde 6.8 artışla 65.2 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların rekoru olan bu rakamla 64 milyar dolarlık hedefimizin de üzerine çıktık. Bizim için önemli bir diğer veri kişi başı gecelik harcama. Orada da rekor kırıldı. 2025 yılında yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması yüzde 5.2 artışla ortalama 114 dolara yükseldi. Tüm ziyaretçiler açısından ise bu rakam 100 dolar oldu. 2002 yılında 13 milyon olan ziyaretçi sayımız 2025 yılında 63.9 milyonu buldu.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Beştepe’de düzenlenen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (Günsu ÖZMEN/ANKARA)

KAZAK KONUK BEŞTEPE’DE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev’ı Beştepe’de kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. (ANKARA)



