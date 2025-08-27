Erdoğan’dan Suriye mesajları: Yabancı patron arayanlar kaybedecek

Haberin Devamı

Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümü dün Muş Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı’nda kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ

“Dünyaya, ‘Biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız’ mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi’nin 954. yılı mübarek olsun. Büyük komutan Sultan Alparslan ve yiğit askerlerinin, gazilerin, akıncı birliklerinin, o kahraman ordunun her bir neferinin aziz ruhları şad olsun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde kısa sürede önemli mesafeler katettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını ‘asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe’ hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece samimiyle destek verdiğini, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Türkiye terör meselesini tamamen çözme konusunda yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ne yapacaklarsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar.

UMUT HAVASININ ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

Allah’ın izni milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde kimse duramayacak. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Biz hepimiz 86 milyon olarak tarihin, kültürün ortak medeniyetimizin, inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Aynı milletin efradıyız. Hepimiz aynı bayrağın, aynı gök kubbenin altında yaşıyoruz. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde unutmayın hepimize yer vardır. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak her karış toprağın altında bir yiğit yatan bu cennet vatan bizim. Bu ülke bizim hepimizin. 86 milyonun her bir ferdinin.

YÖNÜNÜ ANKARA VE ŞAM’A DÖNENLER KAZANACAK

Türkiyemiz aynı zamanda sınırlarımız ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bunu Irak’ta, 14 yıl boyunca komşumuz Suriye’de gördük. Bunu daha önce Balkanlardan, Kafkasya’ya gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, baskı görenleri, ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye’deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye’dir. Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecek. Şunu da biliyoruz ki ‘kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz’. Tekrar ediyorum biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN ÇIRPINIYORUZ

Millet olarak 954 yıl önce Malazgirt Ovası’nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüyoruz. Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz. Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların umudu haline dönüşen bir devlete sahibiz. Bugün Filistin davasına tüm imkânlarıyla sahip çıkan, İsrail’in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Gazze’nin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz. Kim ne derse desin, bize ve milletimize yakışan tavır neyse eğilmeden, bükülmeden ve hiç kimseden çekinmeden yerine getiriyoruz.”

TÜRKLER, ARAPLAR, KÜRTLER OLARAK BU COĞRAFYADA KIYAMETE KADAR YAN YANA YAŞAYACAĞIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünden yanayız” diyerek şöyle devam etti: “Kimse unutmasın; Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın Malazgirt’te olacağız. Sultan Alparslan’ın Selahaddin Eyyübi’nin ahfadı olarak Türkiye Yüzyılını, büyük ve güçlü Türkiye’yi önce ‘terörsüz Türkiye’yi’ ardından terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek el birliğiyle gerçeğe dönüştürecek ayrılık türküleri değil inşallah kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Kayıplarımızın arkasından ağıtlar yakmayacak ortak başarılarımızın zafer marşlarını hep beraber coşkuyla terennüm edeceğiz.

HER VATANDAŞIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığın karşısındaki her bir vatandaşımızdan bu çalışmalara destek olmasını özellikle bekliyoruz. Bu milletin bugünlere gelmesinden emeği geçen başta komutanlarımızı Mehmetlerimizi hayırla yad ediyorum. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda / Canı cananı bütün varımı alsın da hüda / Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.”

BAHÇELİ İKİ ÖZEL TÜRKÜ DİNLETTİ

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Ahlat’ta inşa ettirdiği Emir Bayındır yerleşkesi Devletbey Konağı’nda ağırladı. Görüşmede Bahçeli, Erdoğan’a özel olarak hazırlattığı iki türküyü dinletti. ‘Canların Türküsü’ Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. ‘Kardeşlik Türküsü’nü ise MHP Lideri, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak besteletti. Her iki eseri de büyük beğeniyle dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

BAHÇELİ: ÖNÜMÜZDEKİ ALTIN FIRSAT HEBA EDİLMEMELİ

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti: “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un içyüzünü görebilen, okuyabilen ve özümseyenler için bu aydınlık Allah’ın bir lütfu, milletimizin de övünç kaynağıdır. İki ayrı tarih diliminde Anadolu esaret zincirlerinden kurtularak asil ve aziz milletimizin şeref ve namusu olarak perçinlenmiştir. Terörsüz Türkiye, fetihler sürecinin, taarruz bilincinin, hasılı ve son tahlilde Malazgirt Zaferi’nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir. Önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir. Malazgirt Zaferi’nin 954. yılında Büyük Hakanımız Sultan Alparslan’a, kahraman neferlerimize, Büyük Taarruz’un 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ülkü arkadaşlarına ve muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.”

ERDOĞAN’DAN ‘BÜYÜK TAARRUZ’ MESAJI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz’un 103’üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum” dedi.

EMİNE ERDOĞAN: MALAZGİRT RUHU DAİMA GÜÇ VERSİN

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümünü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor; Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum” dedi.

ŞAM VE SDG ARASINDA BEŞ AYDA NELER OLDU

14 yıllık iç savaşın ardından Suriye’yi toprak bütünlüğünü koruyarak yeniden inşa etmek için kolları sıvayan Şam yönetiminin bu yoldaki en büyük sorunlarından biri, ülkenin kuzeydoğusunu kontrol eden terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG ile yürütülen entegrasyon görüşmeleri. Uluslararası toplumdan da destek bulan Şam yönetimi hem Suriye’nin toprak bütünlüğü hem de Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan SDG ve bağlı olduğu sözde özerk yönetimin feshedilerek merkezi yönetim çatısı altında Suriye’ye tam entegrasyonunu talep ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta imzalanan entegrasyon mutabakatı bu yönde büyük heyecan yaratsa da SDG, Suriye’de ademi merkeziyetçi bir yönetim kurulmasını istedikleri yönünde açıklamalarını sürdürdü.

SOMUT ADIM YOK

Şam’daki yeni yönetimi destekleyen ABD’nin “hızlı olun” uyarılarına karşı somut adım atmakta yavaş davranan SDG, ülkenin batı kesimindeki Lazkiye’de Alevi azınlıklar ve güneydeki Süveyda kentinde yaşayan Dürzi topluluğuyla çıkan gerilimleri de kendi söylemine bir bahane olarak kullandı. ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi, Paris’te yapılması planlanan yüksek profilli zirve de SDG’nin tavrı nedeniyle iptal oldu. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın geçen ay yaptığı “federalizm ve merkeziyetçilik arasında bir idare biçimi benimsenebilir” sözleri Washington’ın farklı bir siyaset izleyebileceği yorumlarına yol açarken, dün ABD’li Kongre üyeleriyle Barrack Şam’a giderek hem Şara hem de Abdi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Dün Suriye Lideri Şara da Arap medya temsilcileriyle yaptığı görüşmede federalizmi ‘bölünmeye giden bir yol’ olarak nitelendirerek, ‘anayasada yer alan ve toplumsal bileşenlerin özelliklerini koruyan ademimerkeziyetçiliğin müzakere edilebileceği’ mesajını verdi.