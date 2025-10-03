Erdoğan’dan Sumud’a destek: Türkiye umut yolcularının yanında

Haberin Devamı

AK Parti Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Gazze’de, çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail yönetiminin, uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bırakın barışı tesis etmeye, böyle bir ihtimalin yeşermesine dahi tahammülünün olmadığı görülmüştür. Sumud Filosu, Gazze’deki vahşetin ve İsrail’in katliamcı yüzünün bir kez daha tüm dünyada görülmesini sağlamıştır.

ÖNCELİĞİMİZ GAZZE’YE YARDIM

Türkiye, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu’ndaki tüm umut yolcularının yanındadır. İlgili birimlerimiz gelişmeleri sahada anbean takip etmekte, aktivistlerin ve vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Devlet ve millet olarak önceliğimiz, Gazze’de akan kanın durması, insani yardımların engelsiz bir şekilde mazlumlara ulaştırılmasıdır. Çok zor şartlarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren Filisitinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, ateşkesin tesisi ve sulhu sükûnun hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

SAFLARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ

Yine burada, geçtiğimiz haftalarda AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarımıza ‘aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz’ diyorum. Türkiye’de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. AK Partili belediye; bantçı ve rantçı değil, halkçı belediye demektir. Şehrine ve seçmenine aşkla hizmet etmek isteyen, partimizin ilkelerini benimsemiş herkese, bizim kapımız ardına kadar açıktır. Belediyeleri hısım-akraba çiftliğine çeviren haramilerin baskılarına teslim olmak istemeyenlere, bizim kapımız ardına kadar açıktır. Bu anlayışla saflarımızı genişletmeye inşallah devam edeceğiz. Ailemize katılan arkadaşlarımızın tehdit, tedhiş ve psikolojik şiddete maruz kalmasına evelallah izin vermeyeceğiz. Yorulmadan, bıkmadan, usanmadan, rotamızdan şaşmadan, milletimizle gönül bağımızı koparmadan, Allah’ın izniyle gece gündüz çalışacağız.

PARTİMİZE NİFAK GİRİŞİMİ

AK Parti’nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden, partimizle ilgili sürekli ahkam kesenler, bizi hiçbir zaman anlamadılar. 24 yıl boyunca bize dair dile getirdikleri olumsuz öngörüler boşa çıktı. Partimize attıkları iftira ve yalanlar, her seferinde ellerinde patladı. Partimiz kadroları arasına nifak sokma girişimleri hüsranla neticelendi. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti; iktidar olarak bir ay sonra 23 senemizi tamamlıyoruz; fakat AK Parti’ye şaşı bakanlarda halen hiçbir değişim emaresi göremiyoruz. Hatalarından ders alıp kendilerine çeki düzen vermek yerine, hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar.”

LİDERLERLE BULUŞMA

ÇOK SAMİMİ SOHBETTİ









Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis resepsiyonundaki liderlerle buluşmaya ilişkin şunları söyledi: “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine; rüşvet, irtikap, iltimas, yolsuzluk, sahtekârlıkla anılması utanç verici olduğu kadar, Türk demokrasisi adına endişe vericidir. Anlaşılan, CHP safralarından kurtulmadıkça, ana muhalefet görevini de layıkıyla ifa edemeyecektir. CHP ve ekürilerinin firar ettiği dünkü özel oturum, demokrasimizin eriştiği olgunluğu görmemiz bakımından da önemli bir fırsatı bizlere sundu. Oturumun ardından siyasi partilerimizin genel başkanlarıyla çok samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Yeni yasama yılı boyunca siyasete nezaket, hoşgörü, empati ve karşılıklı saygının hâkim olması temennilerimizi ilettik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, hüsnüniyetle bu iklimin oluşmasına öncülük edeceğimizin özellikle altını çizdik.”

CHP’YE: MECLİS’İ KIRIP KAÇTILAR

Erdoğan CHP’nin Meclis açılışındaki boykotunu şöyle değerlendirdi: “Buradan, demokrasi kültürünün ne manaya geldiğini bir kez daha ortaya koyan tüm milletvekillerine ve genel başkanlara teşekkür ediyorum. Dünkü (önceki günkü) tabloyu, çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Tabii, ana muhalefet partisinin daha ilk gününde, uyduruk bir bahane üreterek Meclis’i kırıp kaçması aslında bunların tıynetlerinin de zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir Cumhurbaşkanı olarak, bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların elbette bizim nazarımızda hiçbir kıymet-i harbiyesi yoktur.

SAYGISIZLIK

Bunların siyaset yapma maalesef tarzı işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum, yapılan ayıbın doğrudan Meclis’e ve millete karşı olmasıdır. CHP, en büyük saygısızlığı bize değil; bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve Gazi Meclise karşı sergilemiştir. Ne yazık ki CHP, ortaya saçılan onca pisliğe rağmen belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı.”