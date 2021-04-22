Erdoğan’dan suç duyurusu: Altay hakkında ‘tehdit’ soruşturması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın verdiği suç duyurusu dilekçesinde özetle şöyle denildi:

‘AÇIKÇA SUÇ İŞLEDİ’

“Merhum Adnan Menderes, darbeciler tarafından katledilen bir başbakandır. Adnan Menderes’in idam edilmesi, milletimizin vicdanında derin yaralar açtığı gibi vesayet odakları da Menderes’in akıbeti ile seçilmiş başbakanları ve Cumhurbaşkanları tehdit etmiştir. ‘Menderes’in akıbeti’, vesayet odakları ve onlara destek veren siyasetçiler tarafından olağanlaştırmaya çalışılan bir tehdit ifadesidir. Şikâyete konu açıklamalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızı, geçmişte 27 Mayıs Darbesi sonrası idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’in akıbetiyle tehdit ederek atılı suçu işlemiştir.

Son olarak soruşturma yürütülen ‘104 amiral bildirisinde’ de ‘aksi halde’ ile başlayan cümlenin vurgulamaya çalıştığı akıbet de ‘Menderes akıbeti’dir. 104 amiral bildirisinde örtülü olarak vurgulanan akıbet, Engin Altay tarafından açıkça ifade edilmiştir. 104 amiral bildirisinin muhtevası ile Altay’ın açıklamaları arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Şikayet konu açıklamalar ile 104 Amiral Bildirisi arasında bağlantı olup olmadığının da araştırılmasını ve varsa soruşturmanın birlikte yürütülmesini talep edilmiştir.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara