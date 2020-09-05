Erdoğan’dan subaylara: TSK’mız daha da güçleniyor

UMUYORUZ AYNI HATAYA DÜŞMEZLER

“Yaklaşık bir asır önce Anadolu işgal edildiğinde yedi düveli arkasına alarak istiklalimize ve istikbalimize saldıranları ya toprağa gömdük ya denize döktük. Türk milletinin bayrağına ve ezanına göz dikme hatasını yapanlar yaşadıkları bunalımdan çıkış yolu ararken üç başbakan, iki bakan, bir başkomutan idam etmişlerdir. Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler. Sahada görev yapan askerlerimizin kahramanlığı, cesareti, kararlılığı ve becerisi, hepimizin en büyük moral kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içindeki darbeci unsurları, kalbi ve gözü dışarıda olan mankurtları, vatanı ile milleti ile bağı kopmuş lümpenleri temizledikçe Allah’a şükür daha da güçleniyor. ”

NATO’NUN DİYALOG GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ

◊ Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kuvvet Harp Enstitüleri 2. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Diyalog diyoruz, savaştan yana değiliz. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka uygun şekilde iki halkın yaşamasını istiyoruz. Fakat komşularımızın bu konuyu anlamalarında sıkıntı olduğunu görüyoruz. Biz hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız. ‘Zerre kadar hakkımızdan taviz vermeyeceğiz’ dediğimiz zaman bunun bir tehdit olarak algılanması yanlış. NATO Genel Sekreteri’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinin akabinde askerler arasında bir görüşmenin başlaması konusunda girişimleri var; bunları destekliyoruz.

FRANSA AKLINA GELENİ YAPAMAZ

Fransa’nın bölge ile alakası yok, sınırı yok, anlaşmalardan kaynaklı bir temsil görevi yok. Bölgeye getirdiği askeri varlığı gerilimi azaltmak adına yaptığını söylüyor ancak gerilimi arttırdığını kendisi de biliyor. Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor Irak’ta da birtakım beyanlarda bulunuyorlar. Bir taraftan ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyeceksiniz, diğer taraftan NATO’nun, AB’nin arkasına saklanacaksınız. Bu, iki yüzlülük, riyakarlıktır. Bunu herkesin görmesi gerekir.” (◊ Uğur ERGAN / ANKARA)