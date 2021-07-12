Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı: Soykırımı unutmuyor unutturmuyoruz

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

UNUTULMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“Ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgâhına uğurladığımız her şehit, 26 yıl öncesinin tanıkları olarak, o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip Merhum Aliya İzetbegoviç’in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz.

CEZA ACIYI DİNDİREMEZ

Savaş suçlusu Ratko Miladiç hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar, soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir. Adaletin yerini bulması da Avrupa’nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur.

ORTAK İNSANİ DEĞERLERE DAVET

Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden, evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna-Hersek’in iç barış ve huzurunu koruması son derece önemlidir.

BOSNA HERSEK’İN YANINDAYIZ

Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için, Bosna Hersek’in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek’in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.”



Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümünde anmalardan acı görüntüler vardı.

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