Erdoğan’dan skandal karikatüre tepki: Mizah kisvesiyle açık bir kışkırtma

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Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kızılcahamam Kampımızı 11-13 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Kızılcahamam Kampı’ndan inşallah güçlenerek, enerji toplamış olarak çıkacağız. Kampta yeni dönem yol haritası şekillenecek. AK Partili kadrolar olarak biz kavga edenlerden değil kardeşlik hukukunu yüceltenleriz. Bizi çıkarlarımız bir araya getirmedi. Koltuk için, makam için bu görevlere aday olmadık. Biz sadece halka hizmet ederek Hakkın rızasını kazanmak için buradayız.

AK PARTİ MİLLETİN PARTİSİDİR

Önümüzdeki ay 24. yaşımızı kutlayacağız. Milleti yok sayanlardan olmadık. İnşallah bundan sonra da olmayacağız. Türkiye’ye hizmet aşkımızı yitirmedik, bundan sonra da yitirmeyeceğiz. 86 milyonun tamamı kardeşimizdir, canımızdan bir parçadır. Biz millet için varız. Millet ne istiyorsa onu yapacağız. AK Parti milletin partisidir. Biz elitlerin, seçkinlerin değil her zaman fakir fukaranın, kimsesizlerin yoldaşı olduk. Bugün de aynı çizgide siyaset yapıyoruz. Bu anlayışla yaz aylarını teşkilat olarak fırsata çevireceğiz. Buna hazır mıyız? Artık bu yaz mevsimi, mevsimlerden bir mevsim olmayacak. Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız.

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TÜRKİYE’YE ÇAĞ ATLATTIK

Bizden önce yapılanların katbekat fazlasını 23 yılda biz ülkemize kazandırmayı başardık. Ulaşımda, eğitimde, savunmada ve daha birçok başlıkta Türkiye’ye çağ atlattık. Kimse kusura bakmasın. Muhalefet hizmet yarışında elimize su dökemez. Bunu polemik olsun diye de söylemiyorum. Türkiye’yi adım adım gezmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. AK Parti- Cumhur İttifakı belediyelerinde meydanlarda verdiği sözü tutma şuuru var. Bizim belediyelerimizde şikâyet etmek değil çözüm üretmek var. Taş üstüne taş koyma şevki var.

KÜSTAHLAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Cenabıallah’ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu peygamber efendimizin mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Peygamberimizi herkesten çok sevmeyi inancımızın, imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Biz adı güzel kendi güzel olan efendimizin mecnunuyuz. Peygambere ümmet olmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamdüsena ediyoruz. Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır. Resulullah efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler, hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. Gençlerimiz gönlünü ferah tutsun. Biz, bu makamlarda olduğumuz sürece bu ülkede ne adına olursa olsun kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine göz yummayız. Haklıyken haksız konuma düşecek adımlardan herkes uzak durmalıdır. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir.”

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CHP’NİN SİYASİ KIBLESİ ŞAŞMIŞTIR

Düşeni yemek bir CHP geleneği. Kimin kime ne dediği, hangi hakaretleri ettiği, kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. Kurultay tartışmaları da CHP’nin iç sorunudur. Yargıya taşınan davanın tüm tarafları CHP’lilerden oluşuyor. Şikâyet eden de mağdur oldum diyen de bunlar. Biz siyasete dün girmedik. Bir şekilde milletin huzurundayız. Özgür efendinin siyasetle ilişkisi bizim unuttuğumuz dönemlerden çok daha gerilerde kaldı. Aynı hukuka saygıyı CHP ve yönetiminde göremiyoruz. Bunun takdirini milletimizin çok iyi yapacağına inanıyorum. CHP’nin siyasi kıblesi şaşmıştır. Siyasi rekabeti husumete dönüştürmek, her eleştiriyi zorbalıkla bastırmaya çalışmak demokrasimize yapılabilecek en büyük kötülüktür. Muhalefetin istikamet sorununu bir an önce çözmesini ümit ediyoruz. Küçük hesapların peşinde koşanlar tarihe hesap veremezler. Biz küresel siyasette Türkiye’yi en güçlü biçimde konumlandırmanın derdindeyiz.