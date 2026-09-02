Erdoğan’dan ŞİÖ mesajları: Tüm dünyada barış için çalışıyoruz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu’nda özetle şöyle konuştu:

“Yaklaşık 3.5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurtiçi hasılayı temsil eden Şanghay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik Bölgesi’yle Ortadoğu’yu aynı zeminde buluşturan Teşkilat’ı, Birleşmiş Milletler’in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.

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Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’le de sohbet etti.

HER ALANDA İŞBİRLİĞİ

Teşkilat’ın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin Teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi’ni, Kuşak ve Yol Girişimi’yle de uyumlu hale getirilmesini istiyor, Teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı’yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.

ANTALYA COP31’E DAVET

11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya’da COP31 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, Teşkilatımızın Şanghay ruhundan aldığı motivasyonla, gerçek anlamda çok kutuplu bir dünya inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum.”

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MEKKE İTTİFAKI’NIN ÖNEMİ

(Mekke Savunma İttifakı) Suudi Arabistan ve Pakistan’la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı, bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail’in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze’yi ve Lübnan’ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Kırgızistan’dan dönem başkanlığını devralacak Pakistan’a başarılar diliyor, toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet gece yurda döndü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi’ye sosyal medyadan yayımladığı mesajında rahmet diledi.

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PUTİN’LE GÖRÜŞMEDE AKKUYU MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmenin basına açık kısmında, “Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye ile Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: “Rus turistlerin Türkiye’deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya’nın en önemli turist ağını Rusya’dan gelen dostlar oluşturuyor. Tabii bunun yanında Sayın Başkan’ın da ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santralı büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santralı’nın bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu Santralı bitsin, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Nükleer Santralı’nın açılışıyla birlikte yeni bazı santralların açılış adımlarını da yine birlikte atacağız. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.”

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PUTİN: TÜRKİYE AYRICALIKLI ORTAĞIMIZ

Putin ise Erdoğan ile uzun süredir görüşmediklerini belirterek, “Yeniden görüşmekten memnuniyet duydum. İkili ilişkilerimizi kontrol altında tutuyoruz. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri. Hükümetlerarası Komisyon aktif şekilde çalışıyor. İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği yüksek seviyede kalıyor. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlardan biri Akkuyu Nükleer Güç Santralı. Santralın ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak” diye konuştu. Basına kapalı iki liderin görüşmesi 1.5 saat sürdü.

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LİDER TRAFİĞİ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, zirvede aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan’ın Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un da olduğu liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da yer aldı.

Bişkek’teki ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, 28 belgenin imzalanmasıyla tamamlandı. Toplantı sonucunda, örgütün kuruluşunun çeyrek asrını simgeleyen “25. Yıldönümü Bişkek Deklarasyonu” kabul edildi.

Tayyip Erdoğan - Sadır Caparov

KİMLER KATILDI

- Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile konuk liderler zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa katıldı. Toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer aldı.