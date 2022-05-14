Erdoğan’dan sığınmacı mesajı: Başkaları istiyor diye değil olması gereken bu

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BRİKET EVLER 2 KATLI OLACAK: Edinilen bilgiye göre, Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı düzenlenen MKYK toplantısında, sığınmacıların dönüşü de gündeme geldi. Dönüşlerle ilgili Suriye’nin kuzeyinde inşa edilen briket evlerin tek kat yerine iki katlı olması yönünde görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Briket evlerin 57 bininin tamamlandığı, hedefin 100 bin olduğu ancak yeni planla bu sayının artacağı ortaya çıktı.

KAYITLI GÖÇMENLERİN 60 BİNİ TÜRK KÖKENLİ: Toplantıda ayrıca Türkiye’de 3 milyon 750 bin civarında Suriyelinin yaşadığı, bunlardan 200 binine vatandaşlık verildiği kaydedildi. 500 bin civarında da ülkesine geri dönen göçmen olduğu ifade edildi. 1 milyon göçmenin gönüllü ve güvenli geri dönüşünün önemi vurgulanırken, Suriye’de zaman içinde, kalan göçmenlerin de gidebileceği bir ekosistemin oluşturulmaya çalışıldığı anlatıldı. Türkiye’deki sığınmacıların etnik kökenleri hakkında da bilgi verildi. Buna göre, kayıtlı Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 60 bini Türk kökenli. Afganistan’dan kabul edilenlerin önemli bir bölümünün de Türk olduğu belirtilen toplantıda, Uygur Türkü, Ahıska Türkleri gibi etnik kökenlerin de yer aldığı aktarıldı. “Suriyeli sığınmacı deniliyor. Ama bunların önemli bir bölümü Suriye’nin Türkmenleridir. Ahıska Türkleri, Afganistan’daki Türkmen kökenli vatandaşlar ya da Doğu Türkistanlılar yer alıyor” değerlendirmesi yapıldı.

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ASLA MORALSİZLİK OLMASIN: Toplantıda kurmayların, yapılan son anketlerde ülke için en önemli konunun sığınmacılar değil ekonomi olduğunu dile getirdiği öğrenildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sıkıntıların farkındayız, bunları çözeceğiz. 2023 için heyecanımızdan, moral ve motivasyondan hiçbir şey kaybetmedik. Bu anlamda, önümüzdeki son yaz. Hiç durmadan çalışın. Asla bir moralsizlik olmasın” mesajı verdiği belirtildi.

AKAR’DAN ‘SINIR GÜVENLİĞİ’ MESAJI: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da toplantıda, “Sınır güvenliği yok” eleştirilerinin ardından bu konuda bilgi verdi, “Sınırlarımız güvende” dedi: “Personel, araç gereç sayısı, taktik, teknik takviyelerle Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ile 2 bin 949 kilometre kara hududumuz en yoğun şekilde korunuyor. 1 Ocak 2022’den itibaren hudutlarımızda 2 bin 87 kişi yakalandı. Engellenenlerin sayısı ise 133 bin 471 oldu. Yakalananların 197’si terörist. Hudutların korunmasını millî bir mesele olarak görüyoruz. Bunun polemik konusu yapılmaması lazım. Mehmetçiğin emeğine saygıdan başka bir şey istemiyoruz.”