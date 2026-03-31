Erdoğan’dan ‘Sıfır Atık’ mesajı: Ekonomiye 365 milyar lira katkı sağladık

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken şöyle dedi: “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.

İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.”

