Erdoğan’dan sert tepki: ‘Muhalefet siyasi müsilaj’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili karşı karşıya geldiği muhalefeti hedef alarak sert tepki verdi. Muhalefetin hedefindeki Sakarya Arifiye’deki Tank-Palet Fabrikası’nı da yarın ziyaret edeceğini belirten Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksijensiz kalma riski ile boğuşuyorsa, siyasette de yerli ve milli her adımı yok etmeye çalışan, dahası siyaseti kirleten bir müsilajla karşı karşıyayız. CHP’nin başını çektiği bu siyasi müsilaj, her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Bunun adı da bir yalan terörüdür. Bunlara göre, bu ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından, milletvekillerinden, bürokratlarından işadamlarına kadar herkes; esnafından, çiftçisinden, gençlerine kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır. Herkes hırsızdır, uyuşturucu kaçakçısıdır, banka soyguncusudur, satılmıştır, yanlıştır, kötüdür.

SEÇİM TAKVİMİ HAZİRAN 2023

CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikatle bağını bu derece koparmış bir insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaklardır, inşallah tedavisi de mevcuttur. Bize düşen ‘Allah şifa versin’ demekten ibarettir.

Yalan ve iftira meselesinde tek sorun CHP’nin başındaki zat olsa ‘mazurdur’ der geçeriz ama bu mesele medyada ve sosyal medyada giderek büyüyen bir sorun halini almıştır. 6 ay sonra erken seçim var biliyorsunuz değil mi, haberiniz var. Bay Kemal öyle diyor. Bunlar adeta bir yalan makinasıdır. Haziran 2023, Türkiye’nin seçim takvimidir.

AK Parti grup toplantı salonunda kurulan ekranda ‘muhalefetin yalanları’ sunumu yapıldı.

BU NE DENSİZLİK

Karşımızda ‘Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği’ yalanını hiç utanmadan, sıkılmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizlik, bu ne terbiyesizliktir. Böyle bir şey oldu mu? Girdi mi? Tepeden tırnağa hepsi yalan. Halbuki ‘Katarlı gençler sınavsız tıp fakültelerine girecek’ denilen mesele, tamamı da dost ve kardeş 12 ülkeyle aramızda 1994’ten beri var olan askeri sağlık işbirliği protokolünün Katar ile de imzalanmasından ibaret.

TAARRUZ VAKTİ

Vakit, siyasette savunmaya geçme, taarruza kalkma vaktidir. Bize düşen; kendimizi medya mecralarının sahte gündemlerine kaptırmadan, ülkemizin ve milletimizin gerçeklerine yöneltmektir.

KANAL İSTANBUL’A TAKOZLUK

Bu ülkede, Osmanlı’dan miras demiryolu projelerinin hepsini de Gazi Mustafa Kemal’den sonra CHP rafa kaldırmıştır. Bu ülkede vurulan her fabrika kazmasının önüne CHP dikilmiştir. Son olarak Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Hem de öyle ahlak dışı üslupla yapıyorlar ki yeminli Türkiye düşmanları bile çıtayı böyle bir seviyeye indiremez.

DEUTSCHE BANK’A TEHDİT

CHP, iş insanlarından bankacılara herkesi tehdit ettikleri yetmezmiş gibi yatırımlarını Türkiye’ye çekmek için uğraştığımız ülkelere bile parmak sallayacak kadar muvazeneyi yitirdi. ‘Eğer kredi verirseniz ödemeyiz’. Deutsche Bank’a tehdit sallıyorlar. Devlet yönetmek nedir, haberleri bile yok. Bunların uluslararası tahkimden haberleri yok. İktidara geldiğimizde önceki borçları devlet olmanın gereği ödedik.

ABD’DEKİ DALTON’LA DOST OLMADIĞIMIZ İÇİN Mİ?

Geçtiğimiz günlerde yine bir emekli general çıktı; ‘Bunlar demokratik seçimlerle iktidarı terk etmez’ diyerek, güya milleti galeyana getirmeye çalıştı. Milletten umudu kesenlerin de millete rağmen iktidar peşinde koşanların da heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak çıktığımız bu yolda niye rahatsız oluyorsunuz? Terör örgütleriyle beraber olmadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Kandil’den talimat bize gelmediği için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? AB’den parasal yardım, destek almadığımız için mi? Niye rahatsız oluyorsunuz? Amerika’da bir Dalton var, o Dalton’la dost olmadığımız için mi? Bu milletin evlatları, John’lara, George’lara yeter.”

