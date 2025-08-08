Erdoğan’dan şehit yakınları ve gazilere mektup: Pazarlık, taviz yok

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan mektubunda, “Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşu ile yankılanıyorsa ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir” dedi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren ülkede, sınırlarda ve bölgede terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uğurda binlerce canı şehit verdiklerini, binlerce kişinin de gazilikle müşerref olduğunu, ancak şehit ve gazilerin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmediklerini söyledi.

YARIM ASIRLIK MUSİBET

Şimdi ise milletle birlikte “Türkiye Yüzyılı” hedeflerine doğru yürüdüklerini, ülkeyi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak “Terörsüz Türkiye”yi inşa ettiklerini belirten Erdoğan şöyle dedi:

“Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Şehit ve gazileri yetiştiren anne ve babaların mübarek ellerinden, şehitlerin emaneti olan evlatları ise gözlerinden öpüyorum.” AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu ulaştıracak.

VATANDAŞLARA BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE MEKTUBU

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ayrıca tüm vatandaşlara da “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili mektup gönderdi. Milletin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarında taşıdıklarının bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, son 23 yılda yaptıkları yatırımlarla hayata geçirdikleri proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdiklerini bildirdi. Önlerine çıkarılan tüm engellere rağmen milletle el ele vererek demokrasiyi güçlendirdiklerini, hak ve özgürlüklerin önünü açtıklarını, vesayet odaklarını bertaraf ettiklerini ve milli iradeyi ülkenin tüm kurumlarında egemen kıldıklarını kaydeden Erdoğan, terörün her türlüsüyle tavizsiz şekilde mücadele ederken 86 milyon vatandaşın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için gerekli tüm adımları attıklarını vurgulayarak şöyle dedi:

NE YAPTIĞIMIZI İYİ BİLİYORUZ

“Fitne duvarlarını yıkmak, kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak, kavlimizi ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihi bir sorumluluk üstlenerek Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak, bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle süsleyeceğiz. Şundan emin olunuz, ne yaptığımızı gayet iyi biliyor, stratejik bir akılla çok büyük bir dikkat ve hassasiyetle hareket ediyoruz. Attığımız her adımı inceden inceye hesap ediyoruz. Terörsüz Türkiye çalışmalarında herhangi bir al-ver sürecinin, pazarlığın, istiklal ve istikbalimizi tehlikeye atacak hiçbir adımın yeri yoktur, asla da olmayacaktır. Şehitlerimizin asil ruhlarını incitecek, gazilerimizi üzecek, şehit ailelerimizi mahzun ve mahcup edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyiz. Cenabıallah’ın izni, milletimizin dua ve desteğiyle aydınlık bir gelecek için mücadele etmeyi sabırla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabb’im hepimizin yar ve yardımcısı olsun, umduklarımıza nail eylesin.”

İLK MEKTUP ŞEHİT ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerine gönderdiği ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ilişkin mektubu, Kars’ta şehit annesi Güler Salğar’a teslim etti. Şırnak’ta 2007’de şehit olan Piyade Onbaşı Turgay Salğar’ın Kars’ta yaşayan ailesini ziyaret eden Ercan, burada anne Güler Salğar ile görüşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Mektup, ailenin gelini Cansu Salğar tarafından okundu. Şehit annesi Salğar “Bir daha annelerin gözleri böyle akmasın. Kötülere de Allah fırsat vermesin. Göklerde bayrağımız, camilerde ezanlarımız kesilmesin” dedi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Ercan, şehit annesine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

