Erdoğan'dan şehit ailesine telefon: Terörü sindirdik

Mersin’e gelen AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven ve AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı, Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in Arkum Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, babası Durmuş Ünver, kardeşi Mahmut Ünver hazır bulundu. Ziyarette, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayarak Ünver Ailesi’nin görüşmesini sağladı.

TERÖR BİTTİĞİNDE KURBAN KESECEĞİZ

İlk olarak Şehit Astsubay Ahmet Ünver’in annesi Meryem Ünver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı daha sonra baba Durmuş Ünver ile görüştü. Görüşmede baba Durmuş Ünver’in, “Terör işi bittiğinde milletin hayrı için kurban keseceğiz” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörü zaten sindirdik” demesi üzerine anne Meryem Ünver, “İnşallah kökten bitirirsiniz. Allah sizden razı olsun” dedi.