Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı: Çocukları bize emanet
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve AK Parti Amasya Milletvekili Levent Karahocagil, Bitlis’te kaza yapan helikopterde şehit olan 11 askerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün Amasya’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Yıldırım, şehit askerin ailesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül´e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.