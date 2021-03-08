Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı: Çocukları bize emanet

Ziyarette Yıldırım, şehit askerin ailesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin eşi Fadime Gül´e başsağlığı dileyerek, her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Görüşmeye ilişkin paylaşılan görüntülerde, şehidin eşi Fadime Gül ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin, şehidimizin çocukları bize emanettir, bizler üzerimize düşeni inşallah yerine getiririz" dedi.