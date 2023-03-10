Erdoğan’dan seçim bağışı yerine depremzedeye yardım çağrısı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün seçim kararını açıklamasının ardından AK Parti’de pazartesiden itibaren adaylık başvuruları başlayacak. Hafta başında yapılması planlanan MYK toplantısında aday adaylığı için başvuru ücretinin belirleneceği aktarılıyor. AK Parti’de bir hafta boyunca sürecek adaylık başvurusu için 20 ila 30 bin lira arasında başvuru ücreti alınacağı belirtiliyor. Mevcut milletvekillerinin tamamının adaylık için başvurusunun alınacağı ifade edilirken, bakanlar için ise konu henüz net değil. Üç dönemliklerle ilgili kuralın uygulanıp uygulanmayacağına yönelik de karar çıkması bekleniyor.

ADAYLAR 3 AŞAMADAN GEÇECEK

AK Parti’de adaylarla ilgili temayül yoklaması da yapılacak. Teşkilatta il, ilçe ve yönetimde görev alan, şehirde ön plana çıkan isimler temayül yoklamasıyla sorulacak. Daha sonra bu yoklamalar partide alt, orta ve üst komisyon tarafından değerlendirilecek. Alt ve orta komisyon adayları eleyip bir rapor çıkararak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Listeler üzerinde son kararı Erdoğan verecek.

Haberin Devamı

AK PARTİ-MHP ORTAK LİSTE

AK Parti ve MHP’den oluşan komisyon ittifak protokolü, depremzedelerin sağlıklı bir ortamda oy kullanma ve ortak liste konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MHP’nin hangi illerde ortak liste ile çıkılırsa daha çok vekil kazanılacağına yönelik hazırladığı simülasyon çalışma değerlendirildi. AK Parti ve MHP’nin en az 10 ilde ortak liste ile seçime gidebileceği belirtiliyor. AK Parti’nin 2023 milletvekili vitrininde yüzde 50’den fazla bir değişim yapacağı da kaydediliyor.

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM

YSK’nın nisan ayı başında cumhurbaşkanı adaylarını kesinleştirmesinin ardından seçim çalışmaları için yardım kampanyası başlayacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası için önemli bir karar alındı. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için kampanya bağışı istemeyeceği, bunun yerine depremzedelere yardım yapılması çağrısında bulunacağı öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca, Ramazan ayının ilk 15 günü 11 deprem bölgesinde vatandaşlarla iftar programlarına katılacağı, daha sonra ufak çaplı mitingler düzenleyeceği ifade ediliyor. Ayrıca, Milli Muharip Uçağı, Bandırma’da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri ve Karadeniz doğalgazı gibi önemli yatırımların açılışları seçim kampanyası süreci içerisinde gerçekleştirilecek.