Erdoğan’dan ‘Savunmada yeni müjdeler yolda’ mesajı: 34 ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA’ları koruyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti tarafından Adana İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı, belediye başkan adaylarını tanıttı. “Şu anda Adana’da, meydanda 75 bin kişi var. Adana’nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. Hazır mıyız” diyen Erdoğan özetle şunları söyledi:





ALLAH’INIZA GURBAN

“Allah’ın izniyle Adana 31 Mart’ta sandıkları patlatarak gerçek potansiyelini ortaya çıkartacaktır. Buna hazır mıyız? Kendi seçmenleri başta olmak üzere milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek bir mecburiyet cenderesine sıkıştırmak isteyenlere günlerini göstereceğinize ben inanıyorum. Adana böyle artistliklere eyvallah eder mi? Adana kendi iradesini çantada keklik kabul edenlere yol verir mi? Adana eser ve hizmet nasipsizlerini sırtında taşır mı? Allah’ınıza gurban sizin.

GÜÇLÜ SAVUNMA

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Uluslararası siyaseti takip eden herkes şu gerçeği artık kabulleniyor. Türkiye sadece bölgesel bir güç olmaktan çıkıp küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Öyle mi? Ülkemizin krizlerin çözümündeki kilit rolü giderek daha fazla anlaşılıyor. Libya’da biz varız. Karabağ’da biz varız. Değerli kardeşlerim, bütün buralarda Türkiye kardeşleriyle el ele veriyor, omuz omuza veriyor ve bu yolda emin adımlarla yürüyor. Kardeşlerim, şunu çok açık ve net ifade etmek isterim. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayi var. Savunma sanayinde dışa bağımlılığımız azaldıkça, uluslararası arenada etkinliğimiz artmıştır. Göreve geldiğimizde savunma sanayinde yüzde 80 oranında başkalarına muhtaç durumdaydık.

ZOR OLANI SEÇTİK

Peki Türkiye’ye asla yakışmayan bu tablo karşısında biz ne yaptık? Diğer alanlarla birlikte özellikle savunma sanayine ağırlık verdik. Böyle gelmiş böyle gider diyenlerden olmadık. Kolayı değil zor olanı, ama ülkemiz açısından en hayırlı olanı seçtik. Tabanca, tüfek dahil güvenlik güçlerimizin kullandığı silahları kendimiz üretmeye başladık. İnsansız hava araçları gibi yeni gelişen teknolojilere büyük yatırımlar yaptık. Bu alanda çalışan firmalarımızı teşvik ettik. İşte bugün, 2005’lerde, 2010’larda toprağa diktiğimiz fidanların Allah’a binlerce kez hamdolsun meyvelerini topluyoruz. Yıllar önce başlattığımız projeler, bugün hepimizin iftihar vesilesi olan uçaklara, tanklara, gemilere, füzelere, roketlere dönüşüyor.

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İLK ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ

Türkiye savunma sanayi alanında adeta bir destan yazıyor. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu’yu geçen sene hizmete aldık. Kendi tasarımımız milli denizaltımızı inşa etme aşamasındayız. İHA ve SİHA alanında zaten dünyada ilk 3 ülkeden biriyiz. Bugün 34 farklı ülkenin semalarını Türk İHA ve SİHA’ları koruyor. Geçtiğimiz günlerde gurur hanemize yeni bir halka daha ekledik. Milli muharip uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik. Böylece 5’inci nesil uçak üretebilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk.”

Bu gurur 85 milyon olarak hepimizindir.”





O ÜLKELERDE KAAN KONUŞULUYOR

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İlk uçuşunu yapan KAAN’la ilgili olarak Erdoğan şunları söyledi: “Muhalefetin bize sürekli örnek gösterdiği ülkelerde son dört gündür KAAN konuşuluyor ya, KAAN, KAAN. Türkiye’nin savunma sanayi hamleleri konuşuluyor. Umutlarını Türkiye’ye bağlamış dostlarımız bizim bu başarılarımızla gurur duyarken, elbette rakiplerimizde endişeye kapılıyor. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız ki, bizdeki mankurtlaştırılmış zihinler KAAN’a bakınca kalorifer peteği veya süpürge sapı görüyor. Ama Asya’dan Afrika’ya kadar gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlar ise büyüyen, güçlenen, mazlumların umudu haline gelen bir Türkiye görüyor.”

YAPARIZ DEDİK Mİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı, Adanalılara hitap ederken “Milletçe inandık, çalıştık, yılmadık ve hamdolsun başardık. Tabii bunlar sadece birer başlangıçtır. Önümüzdeki yıllarda inşallah çok daha fazlasını, daha modernini, daha gelişmişini, daha güçlüsünü, daha ilerisini yapacağız. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetlerimiz çalışmayı yürütüyor. Ha biz yaparız dedik mi yaparız. Ve yapacağız. Yeni müjdelerimiz yolda. İçimizdeki müzmin muhalifler ve mankurtlar anlamasa da Türkiye’nin nasıl büyük işlere imza attığını dostlarımız ve hasımlarımız çok iyi biliyor” dedi.

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MUHALEFETİN HALİ

Erdoğan muhalefete yüklenirken şöyle konuştu:

“CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıramıyorlar. Birbirleriyle didişmekten fırsat bulamadıkları için başka bir konuyla ilgilenemeyecek durumdalar. Daha kendilerine hayrı olmayanların memlekete, millete hayrı dokunması mümkün mü? Kendi çıkarlarından başka hiçbir şey gözü görmeyenlerin, Adana’nın sorunlarıyla ilgilenmesi beklenir mi?

DEM’LENİYORLAR

Biz Türkiye Yüzyılı diyoruz, gerçek belediyecilik diyoruz, hazırız diyoruz, onlar ise kapalı kapılar ardında birbirlerinin kuyusunu kazıyor, kirli ittifaklarla hani çay demlersiniz ya, DEM’leniyor. Şaibeli pazarlıklarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Biliyorsunuz, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı adayı olarak milletin önüne çıkardıkları, peşine de 6 tane yardımcı adayı taktıkları bir zat vardı. Hatırlıyorsunuz. Seçimde umduklarını bulamayınca tüm suçu Cumhurbaşkanı adaylarına yükleyip, kendilerini temize çıkardılar. Yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarını partiden öyle bir kazıyıp attılar ki, neredeyse kedisi Şero’yu bile kapıdan içeri sokmayacaklar.”